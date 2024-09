Stalker 2: Wie das Spiel inmitten des Ukraine-Kriegs entstanden ist – „Wir waren bereit zu sterben“

Der 24. Februar 2022 hat das Leben in der Ukraine durch den Angriff Russlands für immer verändert. Mittendrin? GSC Game World, das Studio, welches zu der Zeit an Stalker 2: Heart of Chornobyl arbeitet.

Trotz der extremen Bedingungen arbeitete das Team weiter daran, den Ego-Shooter fertigzustellen. Ihre Erfahrungen, Gedanken und Emotionen teilen sie bald in einer Dokumentation, die noch ein paar Wochen vor dem Release von Stalker 2 erscheint. Vorhang auf für WAR GAME.

Stalker 2: „Unterbewusst waren wir alle bereit zu sterben“

Zusammen mit den Xbox Game Studios kündigte GSC Game World die Veröffentlichung einer besonderen Dokumentation rund um Stalker 2 an. Am 3. Oktober soll WAR GAME: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 auf dem YouTube-Kanal von Xbox erscheinen und von den physischen und psychischen Anstrengungen des Teams erzählen.

Es geht darum, wie es ist, inmitten eines Kriegsgebiets zu arbeiten. Wie man in Windeseile einen Teil des Studios in andere Länder umzieht, die mehr Sicherheit zu dem Zeitpunkt gewähren. Wie man sich mit und um Verwandte Sorgen macht und nie weiß, was als Nächstes passiert, während man zugleich an der Stalker-Fortsetzung schraubt und tüftelt.

In einem rund zweiminütigen Trailer wird bereits ein erster Einblick gewährt, untermalt vom Metallica-Hit Nothing Else Matters. Zu Wort kommen verschiedene Angestellte von GSC Game World: „Unterbewusst waren wir alle bereit zu sterben“, heißt es beispielsweise von einer Entwicklerin. Ein anderer erzählt: „Wir laden unsere Waffen mit der einen Hand und machen das Spiel mit der anderen.“

Nicht der Traum gewesen, einen solche Doku zu drehen

In einem Gespräch mit den englischsprachigen Kolleg*innen von Variety führt Maria Grygorovych von GSC Game World aus, dass diese Dokumentation in dem Sinne nie geplant war. Als das Angebot von Microsoft und den Xbox Game Studios kam, dachte man aber doch intensiver darüber nach.

„Wir dachten, dass es wichtig ist, der Welt ein wenig mehr darüber zu erzählen, wie schwierig es ist, in einem Krieg zu leben, und zwar von der persönlichen Seite“, so Grygorovych. „Wenn man bestimmte Menschen sieht, die eine echte Geschichte erzählen können, kann man sich vielleicht vorstellen, wie schwer es ist und warum jeder Krieg etwas Schlimmes ist„, heißt es von ihr weiter.

Das Studio selbst musste im Krieg auch einen direkten Verlust verarbeiten: Im Dezember 2022 starb Volodymyr Yezhov bei einem Gefecht in der ukrainischen Stadt Bakhmut. Auch das hinderte GSC Game World nicht daran, weiter an Stalker 2 zu arbeiten. Es war und ist der Traum der Entwickler*innen, dieses Spiel zu vollenden – und im November 2024 soll Stalker 2 für PC und Xbox Series X|S erscheinen.

