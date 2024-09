Star Wars Outlaws günstig spielen: Mit diesem Angebot spart ihr über 100 Euro

Wer Star Wars Outlaws in diesen Tagen spielen möchte, muss tief in die Tasche greifen: Schon die Standard-Version schlägt mit bis zu 79,99 Euro zu Buche, die Ultimate Edition kostet sogar satte 129,99 Euro. Es geht aber auch deutlich günstiger.

Ubisoft selbst bietet schon seit einiger Zeit einen eigenen Abo-Service an. Bei Ubisoft+ zahlt ihr deutlich weniger und könnt trotzdem das aktuelle Star Wars-Abenteuer in voller Gänze genießen, sogar in der sonst teuren Ultimate Edition.

Star Wars Outlaws: So spielt ihr den Shooter viel günstiger

Wie ihr unserem ausführlichen Test zu Star Wars Outlaws entnehmen könnt, ist Ubisofts aktuelles Open World-Spiel zwar ein gutes, aber keineswegs herausragendes Spiel. Wer jedoch kurz vor dem Spieleherbst noch einen angenehmen Mix aus Schleichen, Schießen und Erkunden mitnehmen möchte, muss dafür nicht direkt zum Vollpreis zugreifen.

Als Alternative bietet sich Ubisoft+ an. Monatlich kostet der Abo-Dienst 17,99 Euro und gewährt euch Zugriff auf die Ultimate Edition von Star Wars Outlaws. Somit könnt ihr also auch auf die Inhalte des Season Pass und auf das digitale Artbook zugreifen. Darüber hinaus gibt es mit dem Schurken-Unterwanderer-Paket und dem Sabacc-Schlitzohr-Paket ein paar kosmetische Extras.

Nicht zu vergessen, dass ihr mit Ubisoft+ außerdem den nahezu kompletten Spielekatalog des Publishers zocken könnt. Auch Titel wie Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla oder Avatar: Frontiers of Pandora sind inbegriffen.

Ab wann lohnt sich das Abo?

Falls ihr Star Wars Outlaws nur für die Kampagne einmalig durchspielen wollt, kommt ihr über Ubisoft+ auf jeden Fall am günstigsten an das Spiel. Da ihr die Geschichte von Kay und Nix relativ zügig hinter euch bringen könnt, ist ein kurzfristiges Abo eine Überlegung definitiv wert.

Natürlich nur solange ihr auch sofort wieder kündigt, um nicht unbeabsichtigt noch ein paar mehr Monate zu bezahlen, obwohl ihr das Angebot gar nicht mehr nutzt. Zudem gilt zu beachten, dass es Ubisoft+ lediglich für PC und die Xbox-Konsolen gibt. Auf der PS5 sucht ihr nach dieser Form des Abos vergebens.

Darüber hinaus solltet ihr euch darüber im Klaren sein, dass ihr Star Wars Outlaws im Rahmen des Abos nicht wirklich besitzt. Wollt ihr es noch einmal in ein paar Monaten spielen oder sobald die DLCs veröffentlicht sind, müsst ihr entweder erneut Ubisoft+ abschließen oder nachträglich den Kauf tätigen.

Aber egal, wie ihr euch entscheidet: Falls ihr den Open World-Shooter zockt, findet ihr hier ein paar spannende Tipps zu Star Wars Outlaws.

Quelle: Ubisoft