Stardew Valley: Dank kommender Mod bald womöglich vollständig in 3D spielbar

Die Modding-Szene von Stardew Valley ist besonders stark und bringt regelmäßig neue Anpassungen ins Sternentautal. Während die meisten Angebote dem Grundaufbau des Spiels treu bleiben, existieren auch Projekte mit ambitionierteren Plänen.

So zum Beispiel eine Mod, die den 2D-Pixelhit mit Top-Down Ansicht in ein dreidimensionales Erlebnis aus First-Person Perspektive umwandeln will. Heißt, wenn alles gut geht, dürft ihr das Farmleben bald in Höhe, Breite und Tiefe wahrnehmen.

Stardew Valley-Mod bringt 3D-Optik ins Spiel

Die Community auf Reddit ist auf ein YouTube-Video aufmerksam geworden, in dem Creator PixelReyn einen etwa 30-sekündigen Clip eines 3D-Stardew Valleys präsentiert. Darin lässt sich nachverfolgen, wie die Ausgabe des Spiels sich in Echtzeit in eine aus direkter Sicht betrachtete Oberfläche verwandelt.

Alle Objekte verbleiben dabei 2D-Sprites, weshalb einige in bestimmten Blickwinkeln komplett verschwinden und andere aus jeder Richtung von der gleichen Seite zu sehen sind oder sich ominös mitdrehen. Auch Höhe und generelle Proportionen stimmen nicht so ganz.

Bisher wirkt die Umsetzung daher noch etwas ungelenk. Das zeigt sich ebenfalls in einem neueren Update-Video, in dem der Schöpfer seine Kreation etwas näher beschreibt. Die Vorlage wird per Raytracing in die neue Form übersetzt. Daher auch die etwas verwirrende Darstellung der originalen Spielwelt im Hintergrund, welche dem laufenden Vergleich beider Varianten dient.

Welche Fortschritte die Mod in nächster Zeit hinlegen wird, bleibt abzuwarten. Der Urheber dämpft die Erwartungen einer schnellen Fertigstellung schon jetzt, in dem er darauf hinweist, dass er neben zwei aktiven Jobs leider wenig Freizeit für das Projekt aufopfern kann und lädt andere Modder*innen ein, seine bisherige Arbeit für eigene Experimente zu nutzen. In eine ähnliche Sparte schlagen übrigens die Werke von stopfootage, der oder die auf Reddit ein Artwork der Stardew Valley-Farm in Unreal Engine 5 entworfen hat.

Quellen: Reddit / spicysambal, YouTube / PixelReyn