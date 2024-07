Stardew Valley in Unreal Engine 5? Fan zeigt Clip von ultra realistischer Version der Farm

Die Welt von Stardew Valley weckt mit ihrer charmanten Pixel-Grafik Gefühle der Nostalgie für alte Retro-Klassiker. Während vor allem Indie-Titel häufig auf diesen Look zurückgreifen, geht der allgemeine Trend eher in Richtung 3D. Ein solcher Shift war bereits in der Historie von Harvest Moon beziehungsweise Story of Seasons zu beobachten.

Da die meisten Modelle aus dieser Bewegung optisch wie virtueller Kaugummi wirken können, fragt sich, ob nicht auch unsere liebsten Farming-Spiele mal ein grafisches Make-Over im AAA-Kaliber verdient hätten. Wie eine entsprechende Umsetzung am Beispiel von Stardew Valley aussehen könnte, zeigt nun ein Fan mithilfe von Unreal Engine 5.

Stardew Valley: Fan ersetzt Pixel-Optik für Artwork mit scharfem 3D-Design

Nutzer*in stopfootage teilte seine oder ihre Kreation des klassischen Farm-Geländes mit der Community von r/StardewValley. In einem 17-sekündigen Clip präsentiert sich die gezeigte Landschaft beinah fotorealistisch. Zu Beginn sehen wir im Vordergrund den kleinen Teich, welchen Spieler*innen häufig nutzen, um ihre Gießkanne während der Feldarbeit nachzufüllen. Es spiegeln sich Baumkronen und fliegende Blätter in der Wasseroberfläche. Weiter im Hintergrund prangt das ikonische Bauernhaus, unverkennbar mit schmaler Veranda und überdachtem Feuerholzlager.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Verkaufskiste, der Briefkasten und ein umzäuntes Feld mit sprießenden Pflanzen haben in dem Video Platz gefunden. Begeisterte Betrachter*innen sprechen stopfootage in den Kommentaren ihr Lob aus und es werden auch Nachfragen bezüglich weiterer Inhalten dieser Art laut. „Ich werde vermutlich noch 1-2 Animationen in derselben Szene rendern. Aber ich will mich auch an einer Strandumgebung und Willys Laden versuchen„, heißt es hierzu von stopfootage.

Mit etwas Glück dürfen wir also in Zukunft noch mehr von Pelican Town in realistischer 3D-Grafik in Augenschein nehmen und von einer Parallelwelt träumen, in der eine solche Version von Stardew Valley tatsächlich existiert. Und wer weiß, vielleicht schreibt sich ein ambitioniertes Spielestudio da draußen irgendwann ein ähnliches Projekt auf die Fahne und dann sehen wir, wie sich der Artstyle in das sonst so verspielte Cozy Game-Genre übersetzt. Bis dahin gibt es aber noch eine Menge anderer Vertreter auszuprobieren, zum Beispiel das demnächst erscheinende Horticular.

Quellen: Reddit / @stopfootage