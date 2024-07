Stardew Valley: Reddit-User geben Tipps fürs erste Jahr

Wer immer wieder über Stardew Valley stolpert, aber bisher noch keinen Fuß in die abwechslungsreiche Farming-Sim gesetzt hat, obwohl es reizvoll aussieht, bräuchte sicherlich so etwas wie einen Einsteiger-Guide.

Die Möglichkeiten in dem Spiel sind so mannigfaltig, dass man sich als Beginner*in vielleicht überfordert, oder sogar abgeschreckt fühlt. Dabei gibt es kein Ziel, was in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden muss – lasst euch Zeit und erkundet die Welt; das ist auch einer der Tipps, den Fans im Subreddit des Spiels zusammenfassen.

Stardew Valley: „Spiel einfach, entdecke und lerne.“

Manchmal dauert es ein paar Monate oder auch mal ein Jahr, bis man im wahrsten Sinne des Wortes die Früchte seiner Arbeit ernten kann. Bis dahin lässt sich in der Pelikanstadt jedoch einiges entdecken – von den zahlreichen (meist) freundlichen Bewohner*innen, mit denen ihr gute Freundschaften oder mehr aufbauen könnt, über von Monstern befallene Minen bis zu regelmäßigen Events und Festivitäten. „Es gibt keinen Zeitdruck – spiel einfach, entdecke und lerne“, rät LadyMech im Thread für Beginner-Tipps. „Schau die Fernsehsender für Hinweise und neue Rezepte und nutze deine tägliche Energie für was immer dir Spaß macht. Ich wünschte, ich könnte diese frühe Zeit noch einmal erleben.“

Die User*innen im Stardew Valley-Subreddit stellen vor allem heraus, dass das umfangreiche und detaillierte Wiki zum Spiel ein wahrer Fundus an guten Guides und Tricks ist, was man gerne regelmäßig zu Rate ziehen sollte. „Das Wiki zu nutzen ist kein Cheating“, verdeutlicht Special_South_8561 und sagt zudem: „Entwickle deine Werkzeuge so schnell wie möglich, besonders die Spitzhacke. Dadurch hast du schnell überschüssige Erze, die du wiederum für Bomben nutzen kannst, die ihrerseits schnellere Minenarbeit möglich machen.“

Angeln ist ein guter Weg, um früh im Spiel relativ gutes Geld zu machen, weiß MarionberryFlaky7444. Wer sich Tiere auf seine Farm holt, sollte mit Hühnern anfangen. Neben den täglichen Arbeiten an Haus und Hof ist das Socializen auf jeden Fall eine nicht unwichtige und abwechslungsreiche Methode, den Alltag zu gestalten. Wenn möglich, solltet ihr „täglich mit den Leuten in der Stadt reden und ihnen Geschenke machen“, meint AwsomeMan334.

Die Fülle an Möglichkeiten, Charakteren, Pflanzen, Werkzeugen, Materialien und Farmtieren sollte einen nicht abschrecken. In Stardew Valley gibt es auch nach vielen (Ingame)-Jahren immer neue Geheimnisse zu entdecken. Und wer weiß – einmal im Spiel verloren geht so ein Erntejahr vielleicht schneller um als ihr denkt. Wenn ihr wissen wollt, wer das beste Heiratsmaterial in Stardew Valley ist, schaut mal hier rein.

