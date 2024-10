Stardew Valley trifft auf Zoo Tycoon: In Super Zoo Story erlebt ihr den pixellastigen Alltag eines Tierpflegers

Ein Zoo voller Tierarten von A bis Z, in dem ihr als Direktor*in und Pfleger*in zugleich die Verantwortung übernehmt – das ist die Kernidee von Cozy Game Super Zoo Story.

Streut man dazu noch Farming, Dungeons, Freundschaft und Hochzeit als Features ein, wie sie zum Beispiel aus Stardew Valley bekannt sind ein, ergibt sich ein umfangreiches Gesamtbild des Spiels. Die Umsetzung hat nun einen neuen Meilenstein erreicht, denn auf Kickstarter gibt es grünes Licht.

Super Zoo Story: Cozy Game mit holprigem Start als Stardew Valley-Kopie

Als Super Zoo Story 2021 das erste Mal im Licht der Öffentlichkeit baden ging, dominierte vor allem der Vergleich mit Stardew Valley die Reaktionen. Die Optik des Tierpark-RPGs erinnerte Fans so stark an Eric Barones beliebte Farming-Sim, dass Vorwürfe einer direkten Kopie des Erscheinungsbildes laut wurden. Sogar Barone selbst äußerte Bedenken darüber, dass verwendete Assets denen aus seinem Spiel zum Teil deutlich ähneln. Auch wenn das zweiköpfige Team hinter Super Zoo Story die Vorwürfe strikt von sich abwies, blieb ein gewisser Unmut bestehen.

Der wohlgemerkt recht unschöne Fleck in der Entwicklungsgeschichte hielt PixelGames4You jedoch nicht davon ab, die Arbeiten an dem Projekt fortzusetzen. Aktuell ist eine zugehörige Kickstarter–Kampagne im Gange, die den gewünschten Spendenbetrag bereits nach kurzer Zeit übertreffen konnte.

Stardew Valley wird zwar im Rahmen der Aktion als Inspiration für Super Zoo Story aufgeführt, seit der Diskussion um optische Verwechslungsgefahr hat man sich jedoch für eine Neugestaltung entschieden. Obwohl die Debatte mittlerweile weniger präsent ist, lassen sich gewisse Assoziationen zwischen Super Zoo Story und Stardew Valley aufgrund des beibehaltenen Pixel-Looks trotzdem nicht ganz auslöschen.

Neues Cozy Game auf Kickstarter: So super wird eure Zoo-Geschichte

Was euch spielerisch in Super Zoo Story erwartet, lässt sich ganz gut aus dem Namen ableiten: Ihr verwaltet euren eigenen Tierpark. Dabei schwebt euch das Ziel vor Augen, bedrohten Arten in einer Welt voll Ausbeutung und zerstörter Natur eine Chance aufs Überleben zu bieten.

Für über 70 Lebewesen, darunter auch wiederbelebte Dinosaurier, baut ihr individuelle Habitate und sorgt fortlaufend für deren Wohlergehen. Eine saubere Umgebung, gute Gesundheit und ein voller Magen sind wichtig, damit eure tierischen Freunde sich gut aufgehoben fühlen. Letzterer Punkt lässt sich durch eine klassische Farming-Mechanik lösen.

Abseits eures täglichen Geschäfts als Tierpfleger*in dürft ihr euch bei der Suche nach Fossilien in Dungeons oder der Erforschung von Unterwasserwelten vergnügen. In der Stadt gibt es außerdem ein Museum, das auf eure Exponate angewiesen ist, so wie freundliche Dorfbewohner*innen, unter denen sich eventuell eine zukünftige Flamme versteckt.

Der aktuelle Zeitplan für den Weg von Super Zoo Story sieht als nächsten Schritt eine Alpha-Version in der zweiten Hälfte von 2025. Zum Release soll es vorrausichtlich etwa ein Jahr später kommen. Bisher ist nur Steam als feste Plattform vorgesehen, damit eine Veröffentlichung auf Konsolen stattfindet, muss ein höheres Spendenziel erreicht werden. Falls ihr Spiele mit Parallelen zur Stardew Valley generell positiv in Empfang nehmt, legen wir euch übrigens das süße Cozy Game Snacko ans Herz.

