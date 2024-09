Steam Deck: Dieses beliebte Fantasy-MMO könnt ihr jetzt offiziell auf dem Handheld zocken

Bevor ich euch so sehr auf die Folter spanne, dass ihr nach Gnade schreit, lasse ich die Katze lieber direkt aus dem Sack: Bei besagtem Fantasy-MMO, welches sich nun als auf dem Steam Deck spielbarer Titel bezeichnen darf, handelt es sich um The Elder Scrolls Online.

Wenn ihr also bereits über einen Steam-Account zockt, könnt ihr mittlerweile der offiziellen Bestätigung folgend auch in den Handheld-Modus wechseln. Oder ihr habt hiermit einen entscheidenden Grund gesammelt, um endlich in ESO reinzustarten.

Steam Deck unterstützt The Elder Scrolls Online – mit Einschränkungen

Ich spüre, wie unter euch einige Zeigefinger in die Höhe schnellen, in der Absicht anzumerken, dass The Elder Scrolls Online doch schon zuvor auf dem Steam Deck gespielt werden konnte. Der Unterschied zum jetzigen Stand ist allerdings, dass ihr nicht mehr bloß die Möglichkeit habt, ESO auf eurem Handheld zum Laufen zu bringen, sondern auf dessen Steam-Seite amtlich das Prädikat „spielbar“ in Bezug auf die Kompatibilität prangt.

Das bedeutet, Valve hat die Funktionsweise von ESO für ihre portable Hardware getestet und folgendes Fazit gezogen: „Dieses Spiel funktioniert auf dem Steam Deck, erfordert aber zusätzliche Schritte für Interaktion oder Konfiguration“. Auf der Webseite des MMOs heißt es außerdem, man freue sich über diesen wichtigen Schritt, allerdings sei der Status „verifiziert“ das eigentlich angestrebte Ziel. Ein bevorstehendes Update soll die Hochstufung zu einem späteren Zeitpunkt nachliefern.

Bis dahin sind „unerwartete Fehler in der Benutzeroberfläche“ nicht ausgeschlossen, erklärt man in der betreffenden Meldung. Sollte euch die aktuelle Lage noch zu unsicher sein, könnte es sich lohnen, auf die entsprechende Software-Auffrischung zu warten. Andererseits berichten viele Spieler*innen davon, sich dank individueller Einstellungen schon seit geraumer Zeit mit The Elder Scrolls Online auf dem Steam Deck auszutoben – jegliche Furcht vor einer Performance-Hölle ist daher eher unbegründet.

