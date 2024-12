Steam: Der Jahresrückblick ist da – Das habt ihr 2024 alles gezockt

Plätzchen backen, volle Einkaufsstraßen und Last-Minute-Weihnachtsgeschenke: Die Anzeichen für das Ende des Jahres sind eindeutig. Das bedeutet nicht nur umfangreiche Rabattaktionen, sondern auch die traditionellen Jahresrückblicke – zum Beispiel bei Steam.

Die wohl erfolgreichste Plattform für PC-Spiele verrät euch nämlich nun, mit welchen Titeln ihr die vergangenen zwölf Monate eigentlich verbracht habt. Wer also vollkommen den Überblick verloren hat, bekommt hier noch einmal schön übersichtlich präsentiert, was genau ihr wie viel dieses Jahr gezockt habt.

Aus Replay wird Rückblick: Eure Steam-Statistik

Tradition schön und gut, aber der diesjährige Jahresrückblick von Steam geht zumindest bei uns mit einer Namensänderung einher. Hieß das Ganze ursprünglich „Steam Replay“ wurde daraus letztes Jahr „Steam Year in Review“ – nicht besonders eingängig, wenn man das Ganze bei uns ins Deutsche übersetzt. Das haben offenbar auch die Mitarbeitenden bei Valve gemerkt:

„Deutsche mögen es kurz und bündig und halten nicht viel von Verschlimmbessern. „Steam-Rückblick“ klingt einfach besser als „Steam-Jahr im Rückblick“. Wir hoffen, Sie stimmen uns voll uns ganz zu“, heißt es humorvoll im offiziellen Blogpost. Dort verrät man auch, welche Statistiken euch in eurem Jahresrückblick erwarten, wenn ihr das gerne vorher wissen wollt.

Neben der Zahl der Spiele gehört dazu natürlich auch die Menge der Stunden sowie der Vergleich zum Vorjahr. So könnt ihr überprüfen, ob ihr euch in 2024 eher gesteigert oder vielleicht ein wenig nachgelassen habt. Auch die erspielten Errungenschaften dürfen in eurem Steam-Jahresrückblick natürlich nicht fehlen.

Dazu kommen noch ein paar witzige Statistiken wie beispielsweise in welchen Genres ihr euch bevorzugt herumgetrieben und ob ihr eher alte oder neue Spiele gezockt habt. Seid ihr mit dem Jahresrückblick durch, könnt ihr eigentlich direkt bei Steam bleiben und euch auf den heute Abend startenden Winter Sale 2024 vorbereiten, in dem ihr für euch interessante Spiele auf die Wunschliste schiebt.

