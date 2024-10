Steam: Heute beginnt der große Halloween-Sale – ab dieser Uhrzeit könnt ihr zuschlagen

Holt die Kürbisse raus, verkleidet euch als Hexe oder Ghostface: Halloween steht vor der Tür. Passend dazu veranstaltet Valve erneut das Steam Scream Fest alias den großen Halloween-Sale 2024. Hier sollen euch die Preise wahrlich zum Schreien bringen.

Natürlich nicht im negativen Sinne: Wie üblich möchte Steam mit hohen Rabatten ködern. Gleichzeitig stehen aber auch insbesondere Spiele mit Gruselwusel-Stimmung im Fokus, wobei das längst nicht alles ist. Wir verraten euch die wichtigsten Informationen.

Steam Sale: Alle Infos zum Scream Fest 2024

Wann startet die Rabattaktion? Obwohl normalerweise die Steam-Angebote erst um 19:00 Uhr aktualisiert werden, geht es dieses Mal eine Stunde früher los. Grund dafür ist die Zeitumstellung, weshalb bereits um 18:00 Uhr das Scream Fest losgeht. Anschließend läuft die Aktion noch bis zum 4. November.

Unklar ist derweil noch, welche Spiele genau im Angebot sein werden. Allerdings hat Valve bereits in einem Trailer einen kleinen Ausblick gewährt. So werden unter anderem moderne Schauer-Klassiker wie Outlast 2, Phasmophobia oder Dead by Daylight, aber auch Titel, die weniger durch ihre Gruselstimmung begeistern. Etwa Mortal Kombat X, Cult of the Lamb oder Remnant: From the Ashes.

Natürlich handelt es sich dabei nur um einen kleinen Ausschnitt. Vermutlich werden deutlich mehr Entwickler*innen die Rabattaktion nutzen, um ihre Spiele günstiger an Spieler*innen zu bringen. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.

Rabatte auch im Epic Games Store

Wer sein sauer verdientes Geld jedoch nicht bei Valve lassen möchte, kann derweil einen Blick auf die Konkurrenz werfen. Im Epic Games Store findet derzeit ebenfalls ein Halloween-Sale statt, bei der ihr verschiedene Spiele um einiges günstiger erhaltet.

So könnt ihr etwa das nur dort erhältliche Alan Wake 2 derzeit für 25 Euro abstauben. Das Upgrade auf die Deluxe Edition, die unter anderem alle veröffentlichen DLCs umfasst, gibt es für zehn Euro mehr. Auch das kurzweilige Dead Island 2 und das hübsche Remake von The Last of Us Part 1 sind im Angebot.

Falls ihr übrigens auf der Suche nach passenden Halloween-Spielen seid, dann werdet ihr bei uns fündig: Wir haben sowohl Tipps für Angsthasen als auch für Spieler*innen parat, die sich gern, aber nicht zu sehr gruseln.

Quelle: Twitter / @Steam, Epic Games Store