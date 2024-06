Steam Summer Sale 2024 hat begonnen: Die ersten Angebote vorgestellt & alle Infos im Überblick

Die nächste große Rabattaktion bei Steam gestartet: Der große Summer Sale 2024. Wieder einmal sind tausende von Spielen und DLCs im Angebot und wollen euch dazu verleiten, die eigene Bibliothek zu vergrößern. Wir fassen für euch alle wichtigen Infos zusammen und präsentieren erste Angebote.

Steam Summer Sale 2024: Wann geht es los? Wann ist Schluss?

Der Steam Summer Sale ist am Donnerstag, dem 27. Juni 2024 um 19.00 Uhr gestartet. Wie üblich gab es zu Beginn einen großen Ansturm, weshalb die Server etwas in Verzug waren, aber mittlerweile hat sich die Lage ein wenig beruhigt.

Insgesamt geht die Rabattaktion satte zwei Wochen lang und ihr habt genügend Zeit, um über den Kauf von Spielen, DLCs oder Soundtracks nachzudenken. Zu Ende geht der Summer Sale nämlich am 11. Juli 2024 um 18:59 Uhr, was ebenfalls ein Donnerstag ist. Ihr müsst also nicht sofort zuschlagen, sondern könnt lang genug abwägen, ob ihr tatsächlich noch ein Game mehr benötigt oder ihr euren Pile of Shame erst einmal abarbeitet.

Aber was ist mit Angeboten?

Bevor wir in den nächsten Tagen ein paar ausführlichere redaktionelle Empfehlungen für euch parat haben, folgen hier ein paar erste spannende Angebote:

Elden Ring – 41,99 Euro statt 59,99 Euro

– 41,99 Euro statt 59,99 Euro Warhammer 40.000: Rogue Trader – 32,49 Euro statt 49,99 Euro

– 32,49 Euro statt 49,99 Euro Celeste – 1,95 Euro statt 19,50 Euro

– 1,95 Euro statt 19,50 Euro Humankind – 4,99 Euro statt 49,99 Euro

– 4,99 Euro statt 49,99 Euro Persona 5 Royal – 29,99 Euro statt 59,99 Euro

– 29,99 Euro statt 59,99 Euro Laysara: Summit Kingdom – 15,60 Euro statt 19,50 Euro

– 15,60 Euro statt 19,50 Euro Batman: Arkham Knight – 1,99 Euro statt 19,99 Euro

– 1,99 Euro statt 19,99 Euro Disco Elysium: The Final Cut – 3,99 Euro statt 39,99 Euro

– 3,99 Euro statt 39,99 Euro Tchia – 14,99 Euro statt 29,99 Euro

– 14,99 Euro statt 29,99 Euro System Shock – 17,99 Euro statt 39,99 Euro

Was gibt es noch zu wissen?

Neben den Angeboten könnt ihr euch täglich einen Gratis-Sticker abholen, die alle einen mehr oder weniger sommerlichen Bezug haben. Ansonsten ist der Steam Summer Sale genau das, was er in den Vorjahren auch schon war: Ein großes Angebot mit vielen Rabatten und ein Abarbeiten der eigenen Wunschliste.

Aktuell könnt ihr übrigens nicht nur bei Steam sparen. Auch GOG hat die eigene Rabattaktion bereits gestartet und lockt mit zahlreichen Angeboten, unter anderem könnt ihr beim Erwerb der Fallout-Reihe ordentlich sparen. Aber natürlich sind noch viele weitere Spiele preislich reduziert.