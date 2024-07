Madame Fifi’s Bakery: Neues Cozy Game lässt euch süße Backwaren kreieren

Im Kickstarter-Ofen backt gerade ein frisch zubereitetes Cozy Game, um mit dem entstehenden Duft hungrige Unterstützer*innen anzulocken. Die Rede ist von Madame Fifi’s Bakery, einem Spiel, in dem sich alles um die Zubereitung leckerer Teilchen dreht.

In eurer eigenen Backstube zaubert ihr aus verschiedenen Zutaten schmackhafte und ansprechende Kreationen, die anschließend in den Mägen knuffiger Tiercharaktere landen.

Kochen, ähm, backen wie damals mit Mama: Neues Cozy Game Madame Fifi’s Bakery

Kochen und Backen sind keine unbekannten Mechaniken im Kontext von Cozy Games. Die meisten Genre-Vertreter bieten diese jedoch lediglich als nebensächliche Beschäftigung an. Nostalgische Erinnerungen an die Spiele-Reihe Cooking Mama wecken verblasste Vorstellungen davon, wie die Umsetzung virtueller Rezepte als Hauptaugenmerk funktionieren kann. Dabei ist es gar nicht notwendig, sich hierbei nur auf die Vergangenheit zu beziehen, denn mit Madame Fifi’s Bakery beispielsweise eröffnen auch heute noch Backstuben in der Welt der Videospiele.

Statt einer überaus motivierten Mutterfigur begleitet euch in diesem anstehenden Cozy Game die anthropomorphe Katze Madame Fifi durch die einzelnen Schritte des Backprozesses. Nachdem ihr Großmutter verstorben ist, reist sie in deren Heimat, um dort das von ihr geerbte Haus in eine Bäckerei zu verwandeln. Ausgestattet mit der, leider lückenhaften, Rezeptsammlung aus dem Besitz ihrer Oma, macht sie sich gemeinsam mit euch daran, allerlei Köstlichkeiten herzustellen.

Bis hin zum fertigen Produkt müsst ihr eine Reihe von kleinen Aufgaben bewältigen, die zu den jeweiligen Vorgaben der Rezepte passen. Euer Erlebnis soll dabei möglichst frei von repetitiver Arbeit und Zeitbeschränkungen sein. Traut euch auch, mit Zutaten oder der Reihenfolge der Ausführung zu experimentieren, um neue Gebäckvarianten zu entdecken, die ihr anschließend nach eigenen Vorstellungen dekorieren dürft.

Wenn ihr den Wünschen eurer Kund*innen gerecht werdet, könnt ihr Beziehungen aufbauen und Inspiration aus ihren Geschichten schöpfen. Noch ist es aber ein bisschen zu früh, um den Betrieb eurer Bäckerei detailliert vorzuplanen, denn die Kickstarter-Kampagne zu Madame Fifi’s Bakery hat gerade erst begonnen. Für eine erste Kostprobe findet ihr auf itch.io bereits eine Demo. Solltet ihr heiß auf ein frisch erschienenes Cozy Game mit delikaten Gerichten sein, empfiehlt sich Magical Delicacy.

Quellen: Steam / Madame Fifi’s Bakery, YouTube / CozyCat Games