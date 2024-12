Tekken 8: Erneute Kooperation mit Final Fantasy – Dieser Charakter kommt neu ins Aufgebot

Auch die beliebtesten Prügelspiel-Reihen schmücken sich regelmäßig mit fremden Federn und integrieren neben DLC-Kämpfer*innen aus der eigenen Franchise-Historie auch häufig Gast-Charaktere aus anderen Spielen. Nur wenige Tage, nachdem Tekken 8 bei dem Game Awards den Preis für das beste Fighting Game des Jahres abstauben konnte, betritt ein neuer Kämpfer die Bühne.

Dabei tritt der populäre Arcade Fighter erneut in Kooperation mit Final Fantasy – schon in Tekken 7 konnten Spieler*innen in die Rolle des Gast-Kämpfers Noctis aus Final Fantasy 15 schlüpfen. Für Tekken 8 gibt es also wieder ein Team-up mit der vielleicht beliebtesten JRPG-Reihe. Allerdings wurden die Wünsche vieler Fans nicht erhört.

Tekken 8: Tifa-Fans schauen in die Röhre

Schon früh wurden nämlich die Rufe nach Tifa Lockhart als Kämpferin laut. Tatsächlich würde das Postergirl aus Final Fantasy 7 mit ihren Nahkampf-Techniken auch thematisch gut passen. Obendrein war der zweite Teil der Remake-Trilogie Final Fantasy 7 Rebirth dieses Jahr in aller Munde. Wer jetzt aber gedacht hat, man müsste nur zwei und zwei zusammenzählen, könnte etwas enttäuscht werden.

Stattdessen entert mit Clive Rosfield der Protagonist aus Final Fantasy 16 die Arena. Der kantige Schwertkämpfer, der vielleicht besser in einen Soul Calibur-Ableger gepasst hätte, nutzt im Duell nicht nur seine Waffe, sondern auch zahlreiche spektakuläre Elementar-Angriffe. Die Idee der Kollaboration reicht dabei schon lange zurück, wie IGN berichtet: Bereits als beide Spiele noch in Entwicklung waren, hatten sich die Produzenten Naoki Yoshida (Final Fantasy 16) und Katsuhiro Harada (Tekken 8) getroffen, um den Grundstein dafür zu legen.

Damit Clive den Maßen der meisten Tekken-Fighter entspricht, wurde das Charaktermodell etwas überarbeitet, „weil unsere Charaktere ziemlich kräftig sind,“ wie Gaming Director Kohei Ikeda es bezeichnet. „Also haben wir seine Beine und seinen Unterkörper angepasst.“ Von den Proportionen kann er sich also mit Jin, Kazuya und Co. messen – nur sein Schwert musste etwas gestutzt werden. „In einem Kampfspiel hätte das ansonsten einen zu großen Vorteil gegeben“, erklärt Harada.

Clive Rosfield sowie seine Arena Phoenix Gate sind seit gestern für Besitzer*innen des Year-One-Passes verfügbar, alle anderen können ab 19. Dezember zugreifen. Der Schwertkämpfer ist damit der vierte DLC-Charakter für Tekken 8 nach Eddy Gordo, Lidia Sobieska und Heihachi Mishima. Für Tifa scheint derweil aber die Tür nicht komplett geschlossen. „Es wäre cool, wenn wir zwei [Charaktere aus Final Fantasy] hätten“, meint Harada. Schauen wir mal, was wird…

Quellen: Youtube / Bandai Namco Entertainment America, IGN