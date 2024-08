Avowed verschoben? So lange müsst ihr wohl noch warten

Das Microsoft-exklusive First-Person-Rollenspiel Avowed wird anscheinend bis ins nächste Jahr verschoben. Grund ist allerdings nicht, dass das Spiel nicht rechtzeitig fertig werden könnte – vielmehr ist der schon gut gefüllte Release-Zeitplan schuld.

Auch der verschobene Veröffentlichungstermin eines anderen heiß erwarteten Spiels könnte nämlich die Entwickler*innen von Obsidian Entertainment (beziehungsweiser Publisher Xbox Games) dazu bewogen haben, das Projekt ein Stück zu verlegen.

Avowed: Viele Spielereleases sorgen für Delay bis 2025

Ein konkretes Release-Datum hatte es für Avowed zwar bisher ohnehin nicht gegeben, allerdings war eine Veröffentlichung im letzten Quartal dieses Jahres angedacht. Gemäß The Verge (via PCGamer) ist dieser Plan nun bis Anfang 2025 aufgeschoben. Dabei würde sich das RPG von Avowed in einem guten Zustand befinden, sodass man für einen Start im November ein positives Gefühl gehabt hätte. Zur Wintersaison liegen allerdings noch andere heiße Titel von Microsoft beziehungsweise PC- und Xbox-exklusive Games im Feuer.

So wurde kürzlich S.T.A.L.K.E.R. 2 auf den 20. November verschoben; der postapokalyptische Shooter kommt zwar von keinem Microsoft-Studio, wird aber nur auf PC und Xbox Series X | S erscheinen. Auch Bethesdas Indiana Jones und der Große Kreis (noch ohne Datum) sowie Activision Blizzards Call of Duty: Black Ops 6 (25. Oktober, auch für PlayStation) fallen in diese Phase.

Für diejenigen, die auf Avowed gewartet haben, dürfte das dennoch ein ziemlicher Downer sein. Mehrere Monate länger warten zu müssen, unter anderem weil ein Spiel zum wiederholten Male verschoben wurde oder andere Projekte gewissermaßen den Vortritt bekommen (die unter Umständen aufgrund der unterschiedlichen Genres sowieso nicht für alle Spieler*innen interessant sind), dürfte dem einen oder anderen Fan sauer aufstoßen.

