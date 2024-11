The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Wo ordnet sich das Spiel in der Timeline ein?

Die Timeline von The Legend of Zelda ist stets ein viel diskutiertes Thema bei den Fans. Da die Spiele in den meisten Fällen nicht aufeinander aufbauen und häufig damit beginnen, dass ein grün gewandeter Held seine Bestimmung erfährt, stellte sich irgendwann die Frage, ob es sich immer um den gleichen Link, die gleiche Zelda und das gleiche Reich Hyrule handele.

Irgendwann musste Nintendo mal damit hinter dem Berg hervorrücken, ob die Spielereihe einer gewissen Zeitlinie folgt – um es sich selbst dann aber einfach zu machen (und den Fans schwerer), entschied man sich dazu, diesen Zeitstrahl ab einem bestimmten Zeitpunkt aufzusplitten. Nun wurde auch der jüngste Eintrag der Spielereihe Echoes of Wisdom offiziell hinzugefügt.

Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Die Zeichen waren da

Nach den Ereignissen in Ocarina of Time gibt es eine Realität, in der der Held besiegt wurde, und eine, in der er über Ganondorf triumphiert hat. Zweitere teilt sich noch einmal auf in die Zeitlinie, nach der er in seine Kindheit zurückgekehrt ist, und die, in der er als Erwachsener weitergelebt hat. Klingt ziemlich verwirrend und ist auch für das Verständnis der jeweiligen Story eines Legend of Zelda-Teils nicht relevant.

Selbst die Entwickler*innen bei Nintendo gestehen ein, dass die Timeline bei dem Entstehungsprozess des Spiels nur in gewissem Maße eine Rolle spielt. So werden beispielsweise auch Breath of the Wild und Tears of the Kingdom noch nicht offiziell dort gelistet, sondern stehen gesondert am Ende.

Aber der Zeitstrahl wird immerhin auf dem offiziellen Zelda-Portal von Nintendo geführt und so ist es nur recht und logisch, dass auch Echoes of Wisdom in diese Liste eingeordnet wird. Geführt wird es im ersten Ast der Timeline, in dem der Held besiegt wurde. Der neueste Teil der Legend of Zelda-Reihe reiht sich zwischen Tri Force Heroes und dem Original-Legend of Zelda ein.

Dass Echoes of Wisdom in diesen Teil der Timeline eingeordnet wird, ließ sich durch einige Anzeichen bereits erahnen. So ist die Map von Hyrule in diesem Spiel an die aus A Link to the Past angelehnt, zudem tauchen zwei Zora-Völker auf, was zuvor nur in den Oracle-Spielen der Fall war. Beide liegen ebenfalls auf dem genannten Strang. Wer jeden Winkel der Legend of Zelda-Lore analysieren wird, hat also nun Gewissheit. Aber wie gesagt; wen das absolut nicht tangiert, wird auch im typischen Zelda-Erlebnis nicht davon beeinflusst.

Quelle: Nintendo