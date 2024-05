AC Shadows und Star Wars vor Release sehen? Ubisoft bestätigt gamescom-Auftritt

Es sind nur noch drei Monate bis sich die Tore der gamescom in Köln öffnen. Nach und nach wird auch immer klarer, welche Entwickler und Publisher dieses Jahr vor Ort sein werden. Jüngst hat sich Ubisoft zu den eigenen Plänen geäußert.

Das französische Unternehmen nutzt in der Regel so gut wie jede Gelegenheit, um das eigene Portfolio zu präsentieren. Somit ist es keine wirkliche Überraschung, aber trotzdem freudige Neuigkeit, dass Ubisoft auch in diesem Jahr auf dem Messegelände der gamescom vertreten sein wird.

gamescom: Ubisoft ist dabei – aber womit?

Über Twitter bestätigte Ubisoft jüngst, dass man vom 21. bis 25. August 2024 auf der gamescom sein wird. Man freut sich darauf, die Fans und Spieler*innen vor Ort in Köln zu treffen. Weiter ins Detail ist der Publisher bisher noch nicht gegangen.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist wenig verwunderlich, denn vorerst dürfte sich das Unternehmen auf die Ubisoft Forward am 10. Juni konzentrieren. Dort will man im Rahmen des Summer Game Fest ein paar Ankündigungen tätigen und wird zum ersten Mal auch Spielszenen aus Assassin’s Creed Shadows zeigen. Ebenfalls in Los Angeles am Start? Sicher Star Wars Outlaws und noch der eine oder andere weitere Titel.

Das neue Assassin’s Creed sowie das Gangster-Abenteuer im Sternenkrieg-Universum dürften auch heiße Kandidaten für die gamescom sein. Immerhin soll Star Wars Outlaws ja bereits am 30. August 2024 erscheinen, und damit nur wenige Tage nach dem Ende der der europäischen Spielemesse. Es wäre also für Ubisoft eine gute Gelegenheit, noch einmal intensiv die Werbetrommel zu rühren.

Bestätigt ist jedoch bislang kein Lineup für die gamescom 2024. Ob ihr also vor Ort tatsächlich einen Blick auf die beiden Ubisoft-Blockbuster werfen könnt, bleibt noch abzuwarten. Was ihr auf jeden Fall nicht sehen werdet? Neue Spiele von Nintendo, denn der Switch-Hersteller hat der gamescom bereits vor einiger Zeit offiziell abgesagt.

Quelle: Twitter / @Ubisoft