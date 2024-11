Umfangreiches Update: Cozy Game mit fast ausschließlich positiven Bewertungen zeigt aufregende Neuerungen

Na sieh einer an, seit Tag eins seines Bestehens auf Steam hat Fields of Mistria beinah nur Lob einheimsen können. Das Schwärmen ist bis heute nicht eingebrochen, wie an den mittlerweile über 10.000 Rezensionen auf Steam mit 98 Prozent Weiterempfehlungsrate unschwer zu erkennen ist.

Statt sich auf den Lorbeeren auszuruhen, werkelt das Team fleißig weiter an neuen Inhalten – immerhin ist die Early Access-Phase noch nicht überwunden. Ein großer Schritt in Richtung Fertigstellung konnte nun durch ein beachtliches Update getätigt werden.

Bekannt geworden ist Fields of Mistria als angehender Konkurrent von Stardew Valley. Parallelen zwischen beiden Spielen sind nicht zu leugnen. Jedoch hat Fields of Mistria es geschafft, sich trotz der dem Genre innewohnenden Gefahr von Klon-Vorwürfen als eigenständiges Cozy Game zu etablieren. Die Umsetzung der Farming-Sim, gemischt mit magischen Elementen und einem Anstrich voll nostalgischem Anime-Charme, scheint Fans richtig gut zu gefallen. Nicht unwahrscheinlich also, dass das höchst aktuelle Update diese Begeisterung weiter befeuern wird.

Als Teil der spannenden Content-Ergänzungen sticht definitiv die Möglichkeit hervor, verschiedene Tiere reiten zu können. Von dieser dürft ihr Gebrauch machen, sobald ihr Haydens Scheune repariert und die darauf folgende Quest absolviert habt. Euer Reittier lässt sich überall im Freien beschwören und trägt euch geschwind zu eurem angestrebten Ziel. Außerdem gibt es spezielle Fähigkeiten, die es sich aneignen kann. In einem kurzen Video demonstrieren die Entwickler*innen zum Beispiel, wie ein Pferd übers Feld galoppiert und dabei die Ernte einfährt.

Auch in anderen Bereichen stockt das Cozy Game auf: Ein sechstes Herz-Event für romantisch interessierte NPCs kommt beispielsweise hinzu. Gleichzeitig hebt sich logischerweise die maximale Anzahl an erreichbaren Herzen von vier auf sechs. Um soziale Interaktion abwechslungsreicher zu gestalten, erweitern sich die Dialog-Optionen mit NPCs und ein neues Fest steht auf dem Plan, zu dem ihr eure Lieblingsperson einladen könnt – das Sternschnuppen-Festival am 28. Sommertag.

Fields of Mistria: Eine lange Liste an Extras

Damit aber noch nicht genug, in den Minen findet ihr frische Monstertypen und erhaltet eine größere Auswahl an von Feinden zurückgelassenem kosmetischem Loot. Zudem steht euch frei, euer Haus zwei weitere Male zu vergrößern und damit je ein zusätzliches Zimmer anzubauen. An welchen anderen Stellen es darüber hinaus Neues zu entdecken gibt, erfahrt ihr in einem vom Team geteilten Überblick:

Ihr braucht euch gar nicht in Geduld üben, denn das Update erschien bereits am 18. November. Heißt, euch wird die neue Version voraussichtlich beim nächsten Start nach einem kurzen Download sofort aufgetischt – insofern das bisher nicht passiert ist, versteht sich. Solltet ihr bisher noch nicht in den Genuss der Farming-Sim gekommen sein, ist der Zeitpunkt mit Blick auf die neue Software-Anpassung denkbar günstig, nachträglich einzusteigen. Gleiches gilt übrigens für das Cozy Game Potionomics, welches seit Kurzem mit Dating ohne Begrenzung und einem frischen Modus überzeugt.

