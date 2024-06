Während GTA 6 weiter auf sich warten lässt, spricht Take-Two-CEO Strauss Zelnick schon über dessen Nachfolger

Während die Welt weiter wie gebannt auf den Release von GTA 6 wartet, ist der Chef des Publishers hinter dem heißersehnten Ableger gedanklich augenscheinlich schon einen Schritt weiter. Jüngst sprach jener nämlich über den siebten Grand Theft Auto-Teil.

Und das, obwohl es noch ein gutes Jahr dauern dürfte, ehe wir den sechsten Serienteil in den Händen halten dürfen, denn der Release für GTA 6 ist erst für 2025 angedacht. Gute zwölf Jahre hat Rockstar dann für die Fertigstellung dessen gebraucht – eine Zeit, in der man Strauss Zelnick zufolge nicht untätig war.

Müssen wir nach GTA 6 wieder über ein Jahrzehnt auf den Nachfolger warten? Das sagt der Take-Two-CEO

Im Rahmen einer zuletzt abgehaltenen Konferenz verlor der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, natürlich auch ein paar Worte über das mit Spannung erwartete GTA 6 (via BBC TopGear). Im Verlauf der Diskussion wurde er von seinem Gesprächspartner gefragt, ob wir uns künftig und nach dem Release des sechsten Teils erneut auf eine derartig lange Wartezeit für ein mögliches GTA 7 einstellen können.

„Wenn man vorausblickt, ich weiß, GTA 6 ist noch nicht mal da, aber denkt man an…“ – der Host kam noch nicht einmal dazu, seinen Satz zu beenden, da grätschte Strauss Zelnick direkt dazwischen und beendete die Frage mit den Worten „GTA 7?“ scherzhaft im Vorfeld. Dem Take-Two-Boss zufolge hätte Rockstar in den dazwischenliegenden zwölf Jahren keineswegs auf der faulen Haut gelegen, ganz im Gegenteil sogar.

So veröffentlichte man derweil nämlich mit GTA Online nicht nur einen riesigen Live-Service-Ableger, sondern Strauss Zelnick wies darüber hinaus darauf hin, dass ja 2018 „noch ein kleiner Titel namens Red Dead [Redemption 2]“ die (virtuellen) Ladenregale füllte. Doch was lässt sich daraus für GTA 7 schließen?

Im Grunde genommen nur, was ohnehin bekannt gewesen sein dürfte: Rockstar Games arbeitet nahezu nahtlos an frischen Titeln, selbst wenn die Entwicklung eines vorherigen gerade erst als abgeschlossen gilt. Da der Entwickler allerdings einen großen Wert auf die Qualität seiner Releases legt, ziehen sich diese entsprechend in die Länge. Und diese Liebe erfahren selbstverständlich alle Spieluniversen aus den Reihen des in New York City ansässigen Studios. Zuvor sprach Strauss Zelnick übrigens darüber, wie es um die PC-Version von GTA 6 steht.

Quellen: BBC TopGear