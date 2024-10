Wie Animal Crossing als MMO: Süßes Weltraumabenteuer für euch und eure Freunde jetzt ausprobieren

Die Parallelen zwischen dem bevorstehenden Cozy Game Galactic Getaway und Animal Crossing: New Horizons springen bereits auf den ersten Blick ins Auge. Vor allem das Design der knuffigen Charaktere erinnert stark an die Vorlage der beliebten Nintendo-Reihe – und das ist kein Zufall.

Inhaltlich schlägt die über Kickstarter auf den Weg gebrachte Lebenssimulation allerdings eine leicht andere Richtung ein: Statt im Alleingang eine abgeschottete Insel zu führen, verbringt ihr hier eure Zeit mit Freunden und Freundinnen in einer MMO-Umgebung.

Galactic Getaway: Online-Tauschbörse mit Animal Crossing-Items ermöglicht eigenes Spiel

Die Wurzeln von Galactic Getaway führen zurück auf einen Service namens „nookazon„, der einigen Spieler*innen von Animal Crossing: New Horizons bekannt vorkommen könnte. Auf der Drittanbieter-Plattform lassen sich Items aus der Welt von Tom Nook und Co. online untereinander tauschen. Aus dem Erfolg der Idee entstand das Unternehmen Akrew, unter deren Dach sich gerade Galactic Getaway in Entwicklung befindet.

Gewerkelt wird unter anderem an einer klassischen Farming-Mechanik, die dazu genutzt werden kann, niedliche Kreaturen wie kleine pinke Elefanten anzulocken. In humorvollen Sequenzen, die vom Aufbau her ein wenig an Pokémon erinnern, zähmt ihr die außerirdischen Lebensformen und betreut sie anschließend mit Aufgaben. Allerdings werft ihr ihnen dazu keine Bälle an den Kopf, sondern erzählt zum Beispiel einen charmanten Witz, der euch hoffentlich ein paar Sympathiepunkte einbringt.

Hier ein Trailer zu Galactic Getaway:

Galactic Getaway: Gemeinschaftlich Gemütlichkeit leben

Bis zu 30 Freund*innen können in einer Welt zusammenkommen, um gemeinsame Projekte umzusetzen oder einfach das entspannte Leben auf dem fernen Planeten in Gesellschaft zu genießen. Auf eurem Fleckchen Land verfügt ihr über individuelle Behausungen, die ihr mit selbst hergestellten Möbeln und Dekoobjekten ausstatten dürft. Laut den über Kickstarter erreichten Spendenzielen, sollt ihr außerdem einen eigenen Laden betreiben können.

Als weiteren besonderen Aspekt hält Galactic Getaway eine Reihe von Minigames parat, in denen ihr gegen eure Mitspieler*innen antretet und Münzen für spezielle Belohnungen sammelt. Ein konkreter Zeitpunkt für den Release, der für PC und Nintendo Switch erfolgen soll, ist momentan noch nicht bekannt. Während des Steam Next Fest habt ihr jedoch bis zum 21. Oktober die Möglichkeit, die Life-Sim in Form einer kostenlosen Demo anzutesten. Gleiches gilt übrigens auch für eine Menge anderer Cozy Games, von denen wir euch fünf mit Nachdruck empfehlen wollen.

Quellen: Steam / Galactic Getaway, YouTube / Galactic Getaway