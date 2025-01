Wird Hideo Kojima müde? – „Frage mich, wie lange ich kreativ sein kann“

In diesem Jahr soll wieder einmal ein großes Videospiel von Hideo Kojima erscheinen. Der viel beachtete Open World-Titel Death Stranding aus dem Jahr 2019 wird mit dem Untertitel „On the Beach“ eine Fortsetzung bekommen, deren Release für 2025 angesetzt ist.

Die Entwicklung befindet sich in der heißen Phase, was auch für Game Director Kojima einen erheblichen Haufen zusätzlichen Stress bedeutet. Der Japaner, der noch an mindestens zwei weiteren ambitionierten Projekten arbeitet, gab nun auf Twitter tiefe Einblicke in seine Psyche.

Hideo Kojima: „Es ist unglaublich hart“

Hideo Kojima ist müde: Ob diese Überschrift samt passendem Emoji auf die körperliche Verfassung zum Zeitpunkt des abgesetzten Tweets am vergangenen Samstag gemünzt ist oder auf den allgemeinen geistigen Zustand zutrifft, darf spekuliert werden. Dass der Japaner derzeit ziemlich unter Strom steht, ist wohl dagegen keine Frage der Interpretation. „Die anspruchsvollste Phase der Spieleentwicklung, sowohl physisch als auch psychisch“, leitet er ein und zählt auf, welche Aufgaben derzeit auf seinem Tisch liegen.

„Neben Abmischen und der japanischen Sprachaufnahme gibt es noch einen unvermeidbaren Haufen an anderen Pflichten: Kommentare schreiben, Erklärungen, Aufsätze, Interviews, Diskussionen und nicht-spielbezogene Arbeit – es ist unglaublich hart.“ Das verleitet Kojima dazu, darüber zu sinnieren, wie lange er diesen Beruf noch ausüben kann, wie er in einem weiteren, aktuelleren Tweet ausführt.

„In diesem Alter [Kojima ist 61, Anm. d. Red.] kann ich nicht anders, als mich zu fragen, wie lange ich noch kreativ sein kann. Ich will für den Rest meines Lebens weitermachen, aber wie lange ist das noch? 10 Jahre? Oder 20?“ Jeder Tag fühle sich für ihn an, wie ein Rennen gegen die Uhr.

Ridley Scott als Vorbild

Hoffnung schöpft er dagegen wohl aus den Werdegängen anderer kreativer Köpfe und führt Filmregisseur Ridley Scott (Alien, Blade Runner) ins Feld. „Er ist 87 und macht immer noch Filme. Mit knapp über 60 – da, wo ich gerade stehe – hat er das Meisterwerk Gladiator geschaffen.“

Doch auch nachdem die stressigste Phase von Death Stranding 2: On the Beach überstanden ist und das Spiel voraussichtlich irgendwann in diesem Jahr erscheint, wird Hideo Kojima wahrscheinlich nicht zur Ruhe kommen. Mit Regisseur Jordan Peele (Get Out, Nope) sitzt er an dem Projekt OD, zudem will er mit Physint wieder ein Spiel nach Metal Gear Solid-Art erschaffen. Auch die mit Produktionsfirma A24 entstehende Verfilmung von Death Stranding soll bahnbrechend werden. Wie Hideo Kojima auf 2024 zurückblickt, könnt ihr hier lesen.

