WoW Classic: Neue Quality of Life-Verbesserungen verwirren Community – Blizzard zieht Konsequenzen

Erst kürzlich nahm Blizzard einige Änderungen an den Era-Servern von World of Warcraft Classic vor, die ihren Spielenden das Leben leichter machen sollten. Doch die Entwicklerinnen und Entwickler hatten die Rechnung ohne die Community gemacht.

Denn wie es nun heißt, wolle man die Änderungen umgehend rückgängig machen – dies gab Blizzard jüngst bekannt, nachdem man sich dafür entschuldigte, versäumt zu haben, die „kurzsichtigen“ Qualitätsverbesserungen an der Old School-Version des MMORPG-Meilensteins und seiner klassischen Variante zu diskutieren.

Blizzard will den WoW Classic-Spielenden das Leben erleichtern – und bekommt heftigen Gegenwind

Das Update, welches erst in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde, zielte ursprünglich auf die ohnehin eher experimentellen Season of Discovery-Server von World of Warcraft Classic ab. Einige der vermeintlichen Verbesserungen schafften es allerdings auch auf die – non-saisonalen – Era-Server, die nur in seltenen Fällen angetastet werden, um eine möglichst originalgetreue Spielerfahrung zu gewährleisten. So wurde beispielsweise Druiden erlaubt, Stangenwaffen zu tragen, während die gesamte Allianz sich sogar über einen neuen Worldbuff freuen durfte. Darüber hinaus wurde beispielsweise auch das Gilden-Interface modernisiert.

Über die Änderungen waren viele Fans der Ur-Version des MMORPGs nicht nur verwundert, manche fragten sich sogar, ob Blizzard mit dem Patch ein Fehler unterlaufen sei. Denn üblicherweise bleiben die Era-Server von WoW Classic von derartig einschneidenden Veränderungen verschont. Immerhin entscheiden sich ihre Spielerinnen und Spieler bewusst dazu, eine Version zu spielen, die der vor bald 20 Jahren veröffentlichten am nächsten kommt. Zwar waren die Änderungen seitens Blizzard ursprünglich durchaus beabsichtigt, nach dem Feedback auf Reddit und in den sozialen Medien versprach man aber nun, sie (abgesehen von denen am Gilden-Interface) rückgängig zu machen.

Dies begründeten die Entwicklenden mit einem „Mangel an Kommunikation“, der „nicht mit unseren Werten übereinstimmt“, so heißt es auf offizieller Seite. „Für alles, was es perfekt macht, wird Classic Era auch für seine wunderbaren Unvollkommenheiten geliebt“, stellt Blizzard Community Manager Kaivax in einem offiziellen Foren-Post noch einmal dar. „Diese ‚perfekt unvollkommenen‘ Elemente machen die Struktur des Gesamterlebnisses aus und wir erkennen an, dass es kurzsichtig war, Änderungen daran vorzunehmen, sogar mit der Absicht, ‚Quality of Life‘-Updates hinzuzufügen – und insbesondere, ohne sie vorher mit der Community zu besprechen. Wir danken euch nochmals für euer Feedback“, erklärt er noch einmal ganz ausführlich.

Immerhin sei das Feedback hinsichtlich der Interface-Verbesserungen vergleichsweise positiv ausgefallen. Weitere Optionen für dieses wolle man trotzdem diskutieren. Die World of Warcraft Classic-Community habe ohnehin wenig Interesse an spielrelevanten Änderungen an den Era-Servern. In Zukunft werde man sich intern also „bemühen, jeden potenziellen Wunsch nach Änderungen mit der Community zu besprechen, lange bevor wir tatsächlich irgendwelche Updates implementieren“, so heißt es abschließend. Zuletzt gab Blizzard übrigens bekannt, dass die BlizzCon 2024, die für dieses Jahr angedacht war, ins Wasser fällt.

