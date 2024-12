Xbox Game Pass: Diese Spiele verlassen schon bald den Abo-Service – ihr müsst schnell sein

Der Xbox Game Pass ist ein Geben und Nehmen: Für jede neue Rutsche Spiele, die es in den monatlich kostenpflichtigen Abo-Service schafft, müssen einige gehen.

So auch im Dezember, wo dieses Mal sogar mehr Titel aus der Bibliothek fliegen, als neue hinzukommen. Gleich 13 Spiele verlassen den Xbox Game Pass, allerdings aufgeteilt auf zwei Termine. Wenn ihr noch das ein oder andere davon ohne zusätzliche Kosten erleben wollt, solltet ihr euch beeilen.

Xbox Game Pass: Abschied von Tomb Raider und Forza Horizon

Wie auf dem offiziellen Blog skizziert, erfolgen die Xbox Game Pass-Abgänge im Dezember in zwei Chargen: Die ersten Spiele fliegen am 15. aus dem Abo, die restlichen an Silvester.

Es bietet sich also durchaus an, die freie Zeit zwischen den Feiertagen dafür zu nutzen, den ein oder anderen Titel nachzuholen, bevor er wieder in die Weiten des Shops zurückkehrt. Im Folgenden findet ihr alle betroffenen Spiele:

15. Dezember 2024:

Amnesia: The Bunker (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Forager (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Forza Horizon 4 (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Rise of the Tomb Raider (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Tin Hearts (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) The Quarry (Cloud, Konsole)

31. Dezember 2024:

BlazBlue: Cross Tag Battle (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Close to the Sun (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Humankind (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Lego 2K Drive (Cloud, Konsole)

(Cloud, Konsole) McPixel 3 (Cloud, Konsole, PC)

(Cloud, Konsole, PC) Party Animals (Cloud, Konsole)

Wie immer gilt: Solltet ihr bereits erahnen, dass ihr eines oder mehrere der Spiele auf der Liste auch nach dem Abschied aus dem Xbox Game Pass noch erleben wollt, könnt ihr es bis zur Deadline mit einem Rabatt von 20 Prozent erstehen und dauerhaft eurer digitalen Sammlung hinzufügen.

Aber: Phil Spencer nimmt nicht nur, er gibt auch. Alle Neuzugänge, die im Dezember wie kleine Weihnachtsgeschenke im Xbox Game Pass auf euch warten, haben wir euch an anderer Stelle zusammengefasst. Besondere Highlights umfassen das frisch erscheinende Indiana Jones-Spiel sowie den grandiosen Roguelike-Deckbuilder Wildfrost.

Quelle: Xbox