Xbox Game Pass: Mit Indiana Jones & mehr – Gleich 8 neue Spiele für Dezember angekündigt

Pünktlich zum Anbruch des letzten Kalendermonats hat Microsoft vorzeitig ein paar Präsente aus Santas Sack entwenden können. Die gibt es in Form zehn neuer Spiele für den Xbox Game Pass, welche uns mit der ersten Dezemberhälfte und dem Jahreswechsel erwarten.

Mit dabei: Der wohl berühmteste Archäologe der Film- und Videospielwelt, denn Indiana Jones und der Große Kreis ist direkt zu seinem Release im Spiele-Abonnement verfügbar. Worauf ihr euch noch freuen dürft, erfahrt ihr im Folgenden.

Xbox Game Pass: Diese 10 neuen Spiele rutschen demnächst ins Abo

Neben dem bereits erwähnten Blockbuster, der uns an der Seite von Indy auf der Konsole und dem PC in ein taufrisches Abenteuer entführt, sind gleich neun weitere Spiele von Microsoft für den Xbox Game Pass angekündigt worden. Darunter natürlich das eine oder andere weitere Highlight, beispielsweise Forza Motorsport oder die Mario Kart-Alternative Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Welche acht Spiele ihr an welchem Tag in den ersten Dezemberwochen findet – und auf was für taufrische Titel ihr euch mit dem Jahreswechsel bereits jetzt einstellen könnt – erfahrt ihr im offiziellen Blog oder mit der nachfolgenden Liste:

4. Dezember 2024 – Crash Team Racing Nitro-Fueled (Konsole) – Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core

4. Dezember 2024: Forza Motorsport (Xbox Series X|S) – Game Pass Standard

4. Dezember 2024 – Hauntii (Konsole) – Game Pass Standard

4. Dezember 2024 – Humanity (Konsole) – Game Pass Standard

5. Dezember 2024 – EA Sports WRC (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – EA Play, Game Pass Ultimate, PC Game Pass

5. Dezember 2024 – Overthrown (Game Preview) (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

9. Dezember 2024 – Indiana Jones und der Große Kreis (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

10. Dezember 2024 – Wildfrost (Cloud, Konsole, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

2. Januar 2025 – Carrion (Cloud, Konsole, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

7. Januar 2025 – Road 96 (Cloud, Konsole, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Welche sechs neuen Spiele zuletzt im November in den Xbox Game Pass rückten, haben wir an entsprechender Stelle auch noch einmal für euch festgehalten.

