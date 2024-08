Nur noch heute: 3 gruselige Horror-Spiele lege ich allen Fans ans Herz, denen die 2 Monate bis Silent Hill 2 Remake wie eine Ewigkeit vorkommen

Update vom 5.08.2024: Die in diesem Artikel besprochenen Angebotspreise gelten nur noch bis einschließlich heute. Danach werden die Titel wieder zu ihren regulären Preisen verkauft.

Ursprüngliche Meldung: Wenn Freund*innen des gepflegten Horrors dieses Jahr einer Veröffentlichung mit Hochspannung entgegenfiebern, dann dem Remake des Klassikers Silent Hill 2 aus der Developer-Schmiede der Grusel-erprobten Mädels und Jungs von Bloober Team (Layers of Fear, The Medium). Abseits aller Kontroverse rund um das Aussehen unserer Held*innen Maria, Angela und James verspricht Silent Hill 2 Remake mindestens eine stimmungsvolle Neuauflage des Originals aus dem Jahre 2001 zu werden.

Die Veröffentlichung des runderneuerten Horror-Klassikers ist für den 8. Oktober dieses Jahres angesetzt. Noch ungefähr zwei Monate also, bis wir als James Sunderland die titelgebende Stadt mit dem stillen Namen neu entdecken dürfen. Doch wie verbringen Schauer-affine Gamer*innen die quälende Wartezeit bis zum Release – außer mit einer Silberscheibe „The Thing“ von John Carpenter, die ins nicht vorhandene DVD-Laufwerk geschubst wird?

Angebotspreis 1: Resident Evil Village

Ich habe mal mit Adleraugen meine Wunschliste auf Steam durchpflügt – und dabei drei Titel entdeckt, die nicht nur geneigte Silent-Hill-Enthusiast*innen zufriedenstellen dürften – sondern die aktuell auch zum Schnäppchenpreis abzugreifen sind. Die erste Vorstellung dieser Liste wirkt erstmal sträflich uninspiriert, aber ganz ehrlich: Den achten Resident Evil habe ich dämlicherweise bislang ausgelassen – und dass, obwohl die Remakes zu Resident Evil 2 & 3 und Resident Evil 7 Biohazard zu einigen meiner intensivsten Spielerfahrungen der letzten Jahre zählen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Resident Evil Village erzählt die Geschichte unseres Protagonisten aus dem direkten Vorgänger weiter. Während wir in Teil 7 unsere hopsgegangene Ehefrau aufstöbern mussten, bleibt Kollege Winters auch in Kapitel 8 der Resident-Evil-Saga nichts erspart. Diesmal wird seine Tochter verschleppt – und wurde anscheinend in ein Dorf verbracht, das danach aussieht, als hätten sich dort Dracula, das Phantom der Oper und Frankensteins Braut ein Feriendomizil errichtet.

Das dörfliche Setting von Resident Evil 8 wirkt stark von dem aus Resident Evil 4 inspiriert. Auch in Sachen Gameplay geht Resi 8 mehr in eine Action-Richtung, angesichts dessen ich aller Voraussicht nach den sich hinterrücks anschleichenden Suspense aus Resi 7 vermissen werde. Zum Kaufpreis: Die reguläre Version von Resident Village ist noch bis einschließlich zum 5. August für den schlanken Angebotspreis von 15,99 Euro abzugreifen – die Resident Evil Village Gold Edition mit allen Schikanen ist mit 19,99 Euro bepreist.

Angebotspreis 2: The Quarry

Mal Hand aufs Herz – und Hirn aus: Hatten wir als junge Erwachsene nicht alle diese eine Phase, in der wir uns jedwede Horror-Filme unter die Netzhäute geschoben haben, welche die nicht mehr existierenden Videotheken hergegeben haben? Ich schon. Während mich die ganz harte, humorbefreite Horror-Kost ohne moralischen Kompass immer abgestoßen hat, fand ich die Slasher-Reihen rund um Edward-mit-den-Scherenhänden-Lookalike und Ringelpullover-Fashionista Freddy Krüger aus Nightmare on Elm Street oder den Skimasken-Fetischisten Jason aus den (zugegeben!) trashigen Filmen der Freitag der 13.-Reihe immer ursympathisch.

Und solche Filme waren die notwendige Ausgangsbasis, um den Meta-Horror der Scream-Reihe zu goutieren. Was das alles mit The Quarry zu tun hat? Nun, zum einen David Arquette. Der spielt nicht nur den liebenswert verpeilten Dewey in den Scream-Filmen, sondern darf als Horrorfilm-Alumnus dem Besitzer des Ferienlagers in The Qaurry sein Antlitz leihen. Damit nicht genug mit Gruselfilmprominenz: Lance Henriksen aus den Alien-Streifen gibt einen irgendwie sinistren älteren Mann, Ted Raimi (verwandt und verschwägert mit Sam Raimi) darf als Sheriff sein unverkennbares Gesicht in diesen Horror-Film zum Mitspielen halten.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr als dieses Staraufgebot, die filmreife Inszenierung und die sehr guten Bewertungen auf Steam brauche ich nicht, um mir die Finger nach The Quarry zu lecken. Aktueller Angebotspreis, der noch bis einschließlich zum 5. August gültig ist: 14,99 Euro. Wer sich die volle Ladung Teenager-Horror der Gänsehaut-Expert*innen von Supermassive Game geben möchte, schnappt sich bei Bedarf die Deluxe Edition für 17,49 Euro.

Angebotspreis 3: The Excavation of Hob’s Barrow

Sicher, die ruhmreichen Glanzzeiten des Point-and-Click-Genres sind länger als lange vorbei, und Namen wie Grim Fandango oder Guybrush Threepwood locken heutzutage eher ein Nischenpublikum an, keine Menschenmassen. Und doch: Schon seit einigen Jahren erlebt das von mir heißgeliebte Genre eine heimliche Renaissance – und nicht nur mit Legacy-Fortsetzungen wie Baphomet’s Fluch 5, Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry oder Return to Monkey Island.

Kleine, auf ein Liebhaberpublikum spezialisierte Teams haben über die letzten Jahre einige absolute Klicki-Klicki-und-Inventar-Rätsel-Spiele gewuppt, die für mich mittlerweile denselben Stellenwert einnehmen, wie die großen Vorbilder von LucasArts. Insbesondere die Genre-Vertreter von Clifftop Games (Kathy Rain, Whispers of a Machine) und Wadjet Eye Games (Blackwell-Spiele) haben nach meinem Dafürhalten diese Art von Spielen hochwertig zurückgebracht.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und The Excavation of Hob’s Barrow? Wirft Gothic Horror, Pixel-Optik und das viktorianische Zeitalter in einen Topf – was fast 1.500 Rezensent*innen auf Steam mit durchschnittlich sehr guten Bewertungen wohl verdammt gut bekommen hat. Weswegen ich darauf spekuliere, dass die 7,49 Euro, die der Titel noch bis zum 5. August kostet, für Spieler*innen, die ihren Grusel in der Geschmacksrichtung Retro-Chic bevorzugen, eine gute Wahl darstellt.

Mit diesen drei Spielen, die noch einschließlich dieses Wochenende mit Angebotspreisen nach euren Geldbeuteln schielen, sollte sich die Warterei bis zum Release-Tag von Silent Hill 2 Remake spielerisch wertvoll verbringen lassen. Apropos Städte, die still sind: Unser Überblicksartikel zur Frischzellenkur für den Konami-Klassiker, holt euch vollumfänglich zu James, Angela und Maria ab – den Held*innen aus dem Silent Hill 2 Remake.

Quellen: Steam; Den of Geek; YouTube /@PlayStation