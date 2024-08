World of Warcraft: The War Within – Interview mit den Entwicklern

Dauerbrenner World of Warcraft begeistert selbst im immer größer werdenden Spielekosmos der MMOs Millionen von Fans weltweit. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch die jüngste Erweiterung mit Spannung erwartet wurde. Diese Woche startete der offizielle Release zu World of Warcraft: The War Within – rechtzeitig dazu konnten wir uns auf der gamescom die Entwickler zu einem Interview schnappen.

Game Producer George Velev und Production Director Michael Bybee haben uns in einem zwanzigminütigen Video verraten, was wir von dem neuen Update erwarten können. Sie sprachen über Dungeons für Singleplayer, Beschwörungen von Blutbestien, geteilte Flugpunkte und das höhere Level-Cap.

Endlich geht es nach dem Ende der Worldsoul-Saga weiter. World of Warcaft: The War Within ist am 27. August erschienen und die Fans sind seitdem schon kräftig dabei, ihre Charaktere auf bis zu Level 80 hochzustufen und die Story zu erleben. Mythische Dungeons betreten und Raids starten könnt ihr übrigens mit Beginn der Season 1 ab 10. September.

Quelle: worldofwarcraft.blizzard.com