4K-Gaming-Monitor mit flotten 160Hz für kurze Zeit günstig wie nie bei Amazon abstauben

Ein bislang ungeschlagenes Angebot erwartet euch für nur kurze Zeit auf Amazon: Einen 4K-Gaming-Monitor des beliebten Herstellers MSI bekommt ihr jetzt so günstig wie nie zuvor. Ganze 70 Euro spart ihr dabei – während ihr bei der Leistung keine Abstriche machen müsst.

Ganz konkret handelt es sich hierbei um den MSI MPG 274URFDE QD, für den ihr mit dem Deal des Versandhausriesen gerade einmal 429 Euro löhnt. Für ähnliche Modelle im 4K-Bereich, die mit vergleichbar schnellen Spezifikationen daherkommen, zahlt ihr nicht selten einen Preis jenseits der 500 Euro-Schwelle.

4K-Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das hat der MSI MPG 274URFDE QD zu bieten

Die kristallklare 4K-UHD-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf 27 Zoll ermöglicht es euch, jedes noch so winzige Detail in euren liebsten Videospielen zu erspähen. Egal ob Action, Strategie oder Simulation – die gestochen scharfe Darstellung lässt euch noch tiefer in die virtuellen Welten eintauchen. Hinzu gesellt sich eine flotte Bildwiederholfrequenz von 160 Hertz, die für ein ruckelfreies und smoothes Spielerlebnis sorgt während die HDR 400-Zertifizierung für hohe Kontrasttiefe und lebendige Farben garantiert. Bei Amazon zahlt ihr Vergleichsportal Geizhals zufolge gerade den günstigsten Preis für den genialen Gaming-Monitor:

Mit seinem Rapid-IPS-Panel liefert er eine bemerkenswert schnelle Grau-zu-Grau-Reaktionszeit von gerade einmal einer halben Millisekunde. Dadurch genießt ihr eine flüssige Darstellung selbst bei schnellen Bewegungen, was euch in wettbewerbsorientierten Titeln einen vielversprechenden Vorteil gewährt. Gleichzeitig optimiert das Panel die Farbwiedergabe und sorgt für lebendige, realitätsgetreue Bilder, welche die Spielewelt noch immersiver erscheinen lassen.

Der Gaming-Monitor ist darüber hinaus mit modernster Technik wie zwei HDMI 2.1-Schnittstellen ausgestattet, die eine Bandbreite von bis zu 48 Gigabit pro Sekunde bieten. Damit eignet er sich hervorragend für den Einsatz einer der aktuellen Spielekonsolen aus dem Hause Sony oder Microsoft, während der DisplayPort 1.4-Anschluss sich an leistungsstarke Gaming-PCs richtet. Adaptive Synchronisationstechnologien wie AMDs FreeSync Premium sorgen zusätzlich für flüssige Darstellungen ohne störendes Tearing.

Nicht zuletzt bietet der Bildschirm auch in Sachen Ergonomie zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, die euch die nötige Entspannung versprechen: Der Standfuß ist höhenverstellbar, neigbar und drehbar, sodass ihr ihn an eure individuellen Bedürfnisse anpassen könnt und euren Nacken vor lästigen Verspannungen bewahrt. Zu viel Entspannung solltet ihr allerdings nicht an den Tag legen, wenn ihr euch den Amazon-Deal sichern wollt: Der Gaming-Monitor ist nur für kurze Zeit zum reduzierten Preis erhältlich. Als Alternative findet ihr hier ein LG OLED-Modell mit 240 Hertz und WQHD im Amazon-Angebot.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.