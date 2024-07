Für Nintendo Switch: Kojimas gefeierte Stealth-Reihe jetzt besonders günstig sichern

Hideo Kojimas Metal Gear Solid sowie seine Vorgänger und Nachfolger haben im Stealth-Genre einen nahezu legendären Stand – und können seit letztem Jahr dank der gleichnamigen Collection auch auf modernen Plattformen wie der Nintendo Switch gespielt werden.

Falls ihr die Klassiker nun endlich nachholen oder nach langer Zeit nochmal erleben wollt und das am besten noch unterwegs, beispielsweise im Zug oder im Urlaub, eröffnet sich euch mit dem aktuellen Angebot auf Amazon die beste Gelegenheit. Derzeit zahlt ihr beim Versandriesen keine 40 Euro für die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 und bekommt dafür gleich fünf Spiele geboten.

Amazon: Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 zum Sonderpreis snacken

Wenn euch der satte Rabatt von 36 Prozent, mit dem die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 bei Amazon derzeit auf einen Preis von 38,30 Euro fällt, heiß gemacht hat, hier noch einmal die Eckdaten zum Inhalt: Die Nintendo Switch-Version enthält, genau wie die Sammlung auf anderen Plattformen, Metal Gear und Metal Gear 2: Solid Snake sowie die ersten drei Solid-Teile (Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater).

Zwar erhielt die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 Metacritic zufolge gemischte Kritiken, weil Konami bei der Portierung durchaus mehr hätte leisten können und einiges an Zusatzinhalten fehlt. Gerade auf der Nintendo Switch ist die Sammlung jedoch mit Abstand die einfachste Möglichkeit, Kojimas Werke unkompliziert zu erleben und in den Fußstapfen von Snake durch vertrackte Militärkomplexe zu schleichen.

Einige zusätzliche digitale Goodies sind außerdem in der Collection enthalten: So findet ihr unter anderem mehrere Screenplay und Master Books sowie Graphic Novels, die ihr euch in den jeweiligen Menüs der Spiele anschauen könnt. Gerade zum aktuellen Preis ist die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 für die Nintendo Switch also ein durchaus gelungenes Angebot, bei dem sich der Besuch von Amazon lohnen kann. Vor Kurzem waren auch noch einige andere Titel für den Handheld-Hybriden reduziert.

