Über die Hälfte günstiger bei Amazon: Riesiger OLED-Monitor von Samsung mit 175 Hz & rasanter Reaktionszeit jetzt zum Tiefstpreis

Immer mehr leidenschaftliche Zocker*innen kommen nach und nach in den Genuss eines Gaming-Monitors, bei dem sich das Bild über moderne OLED-Panels erstreckt. Wollt auch ihr euch von den Vorteilen eines solchen überzeugen, hat Amazon genau das richtige Angebot parat.

Beim Versandhausgiganten bekommt ihr aktuell ein Modell von Samsung zum bislang niedrigsten Preis – und spart gegenüber der ursprünglichen Preisempfehlung dabei sogar mehr als die Hälfte. Zu seinen Stärken zählen die riesige Bildfläche von 34 Zoll, aber auch die flotte Bildwiederholrate von 175 Hertz und seine rasante Reaktionsgeschwindigkeit stechen hervor.

Amazon: Der Samsung OLED Gaming-Monitor im Angebot lässt kaum Wünsche offen – schnappt ihn euch für die Hälfte

Mit dem Samsung Odyssey OLED G8 Gaming-Monitor erfüllt der südkoreanische Technikriese den Wunsch, ein brillantes Bild mit wettbewerbsfähigen Features für Fans von schweißtreibenden Multiplayer-Sessions zu kombinieren. Dafür sorgt die bemerkenswerte Reaktionszeit von nur 0,03 Millisekunden, gepaart mit einer kristallklaren UWQHD-Auflösung und einem starken Kontrastverhältnis, das für lebendige Spielszenen mit realitätsgetreuen Farben garantiert. Mit dem Deal von Amazon genießt ihr einen Rabatt von stolzen 52 Prozent – Vergleichsportal Geizhals zufolge der historische Tiefstpreis.

Hinzu kommt AMDs FreeSync Premium-Technologie, mit der komplexere Spielszenen stets stabil und ruckelfrei dargestellt werden. Dank HDR 400 freut ihr euch über ein „echtes“ Schwarz und dunkle Farben – frei von Pixel-Light-Bleed. Der Neon Quantum-Prozessor analysiert jedes Bild und passt es noch einmal für die maximale Qualität nachträglich an. Natürlich sind auch standardmäßige Features wie ein Eye Saver-Modus zur Reduzierung belastender Blaulichtemissionen ebenso wie die bekannte Flicker Free-Technologie, die das nervige Bildschirmflackern bereinigt, vorhanden.

Auch die hohe Kompatibilität des OLED-Monitors stellt einen Vorteil dar: Alle Geräte, völlig gleich, ob Xbox, PlayStation, PC oder Laptop, sind schleunigst mit ihm verbunden. Die verfügbaren Anschlüsse belaufen sich auf Micro-HDMI 2.1 sowie eine DisplayPort 1.4-Schnittstelle und USB-C 3.0. Außerdem navigiert ihr euch über den hauseigenen Gaming-Hub im Handumdrehen zu den besten Streaming-Diensten und euren Lieblingsspielen.

Optisch macht der Odyssey OLED G8 ebenfalls einiges her, verfügt er doch an seinem Rücken über die coole CoreSync-Beleuchtung, die eurem Setup mit verschiedensten Farbmodi eine persönlichere Note verleiht. Bei Amazon bekommt ihr den genialen Gaming-Monitor jetzt so günstig wie nie – ihr solltet euch jedoch beeilen, denn wie immer dürfte das Angebot nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sein.

