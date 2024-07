Saftige Rabatte: Unzählige Xbox-Spiele bei Amazon bis zu 75 Prozent reduziert

Es ist das Ende einer Ära: Der Xbox 360-Store hat gerade seine Pforten geschlossen und den Kauf von digitalen Spielen ein für allemal beendet. Xbox-Spieler*innen müssen sich also auf moderneren Plattformen nach frischem Futter umsehen und da kommt ein neues Angebot bei Amazon wie gerufen.

Besonders, wer sich nicht so gerne physische Titel hinstellt und seine Regale damit füllt, dürfte angesichts der Rabatte frohlocken. Reduziert sind jede Menge Xbox-Codes für die One und die Series S | X, ausnahmslos von Ubisoft. Doch wer dachte, der französische Entwickler und Publisher hat nur Assassin’s Creed und Watch Dogs in der Schublade, der irrt – und verpasst möglicherweise günstige Schätze.

Xbox-Code-Buffet von Ubisoft bei Amazon: Neue Spiele zu satten Sonderpreisen

Alle Xbox-Codes, die ihr derzeit reduziert bei Amazon bekommt, würde diesen Artikel sprengen, weshalb wir uns auf ein paar besondere Empfehlungen konzentrieren, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis besonders lohnenswert erscheint. Wenn ihr in Ruhe durch alle vergünstigten Titel navigieren wollt, sucht den Angebot-Reiter bei Amazon auf und klickt dann auf den Punkt Gaming & Zubehör.

Nun noch in der linken Spalte auf „Games“ klicken oder die Peripherie ignorieren, dann könnt ihr ganz entspannt schauen, welche Spiele alle zum Sonderpreis erhältlich sind. Alternativ werft ihr einen Blick auf die folgenden Angebote, die von farbenfrohem Indie-Prügler bis zur düsteren AAA-Meuchelei reichen.

Das absolute Highlight der Liste ist natürlich Prince of Persia: The Lost Crown, das wir auch in unserem Test Anfang des Jahres als mehr als gelungenes Metroidvania lobten. Wenn ihr in der Rolle von Sargon über Stachelfallen springen und euch von Stange zu Stange schwingen wollt, könnt ihr das zumindest auf der Xbox und digital nun äußerst günstig tun.

Ebenfalls eine Überlegung wert: Die nur noch in limitierter Stückzahl erhältliche Metal Gear Solid Collection Volume 1, die es derzeit für die Nintendo Switch ebenfalls vergünstigt bei Amazon gibt.

