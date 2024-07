Budget-Bestseller am Prime Day für die Hälfte einsacken: Beliebtes Gaming-Headset von Logitech kostet keine 40 Euro

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Gaming-Headset seid, hat Amazon am Prime Day ein attraktives Angebot für euch. Ursprünglich für 89,99 Euro gelistet, könnt ihr ein beliebtes Modell von Logitech jetzt für nur 39,90 Euro erwerben – eine Ersparnis von mehr als 50 Euro.

Hierbei handelt es sich um das Logitech G432, das dank des Deals zu einem der preiswertesten Gaming-Headsets auf dem Markt wird, sich bei seinen Vorzügen jedoch nicht hinter vergleichbaren Modellen, die oft weit über 50 Euro kosten, verstecken muss.

Amazon Prime Day: Das Logitech G432 Gaming-Headset zum Schnäppchenpreis mitnehmen

Das Logitech G432 zeichnet sich durch seine hochwertigen 50-mm-Audio-Lautsprecher aus, die ein intensives und detailreiches Klangerlebnis bieten. Die DTS Headphone 2.0-Technologie erweitert das Audioerlebnis noch über den traditionellen 7.1 Surround Sound hinaus, was euch ermöglicht, Feinde und entscheidende Spielhinweise aus allen Richtungen zu orten. Bei Amazon spart ihr am Prime Day eine Stange Geld und zahlt ganze 56 Prozent weniger als üblich:

Das Headset verfügt über ein 6-mm-Mikrofon mit Flip-Stummschalter und integrierter Lautstärkeregelung, womit eine klare und deutliche Audio-Übertragung sichergestellt wird. Egal, ob ihr am PC, an eurem Mac, an eurer Spielekonsole wie der PlayStation , der Xbox oder der Nintendo Switch spielt: Das Headset ist vielseitig einsetzbar dank seiner Anschlussmöglichkeiten über USB-DAC oder 3,5-mm-Kabel.

Die Ohrpolster des Logitech G432 sind aus einem edlen, leichten Kunstleder gefertigt und reduzieren den Druck auf die Ohren. Zusätzlich sind die Ohrpolster um bis zu 90 Grad drehbar, was den Tragekomfort erhöht und die Anpassung an verschiedene Kopfgrößen und -formen erleichtert.

Wenn ihr also auf der Suche nach einem hochwertigen, aber dennoch nicht allzu teuren Gaming-Headset seid, dürfte das Logitech G432 für nicht einmal 40 Euro keinen Wunsch offenlassen. Weitere starke Deals zum Amazon Prime Day 2024 und was ihr sonst wissen müsst, haben wir natürlich ebenso für euch parat.

