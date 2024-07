Letzte Chance zum Sparen: Der Amazon Prime Day endet heute – Das sind die besten Deals

Der diesjährige Amazon Prime Day 2024 endet schon am heutigen Abend und damit versiegt auch der Schnäppchen-Strom des Shopping-Events erst einmal wieder. Damit ihr die letzten Stunden voll auskostet, haben wir hier die spannendsten Deals für euch im Überblick.

Prime Gaming-Mitglieder dürfen sich außerdem wieder über coole Gratis-Spiele freuen. Gleich 15 verschiedene Titel werden im Rahmen des Prime Day kostenlos angeboten. Wir haben alle Infos.

Die besten ausgewählten Deals zum Amazon Prime Day im Überblick

Nur noch bis zum heutigen Abend habt ihr also Zeit, euch die Schnäppchen am Amazon Prime Day 2024 zu sichern. Wer nicht unnötig viel Zeit beim Stöbern und auf der Jagd nach den besten Deals verplempern will, der hat Glück: Wir haben euch eine Auswahl der aufregendsten Angebote zusammengestellt.

Natürlich solltet ihr Mitglied bei Amazon Prime sein, um euch die stark reduzierten und teilweise besonders begehrten Produkte zu sichern. Wie ihr Prime einen Monat lang kostenlos testet und so völlig kostenfrei in den Spaß des Shopping-Spektakels versinken könnt, erfahrt ihr nachfolgend.

Das Wichtigste zum Amazon Prime Day 2024

Der erste Amazon Prime Day 2024 hat einen festen Termin: Nicht nur am Dienstag, dem 16. Juli, sondern auch noch am Mittwoch, dem 17. Juli wird das Shopping-Event des Jahres zum zehnten Mal gehörig gefeiert. Und damit auch garantiert die nötige Partystimmung aufkommt, bietet uns der Online-Händler hunderttausende exklusive Angebote aus den beliebtesten Bereichen.

Schon mit dem 25. Juni ging es mit spannenden Vorab-Angeboten los, darunter findet ihr die die Produkte vieler beliebter Amazon-Marken, beispielsweise die hauseigenen Fire TVs. Doch damit nicht genug: Zum zehnjährigen Jubiläum fährt Amazon große Geschütze auf und lässt euch Amazon Music Unlimited als Neukunden und -kundinnen ganze fünf Monate lang kostenlos testen.

Auch den Hörspiel- und Podcast-Dienst von Amazon, Audible, dürft ihr drei Monate lang nach Belieben gratis ausprobieren. Und wem das nicht reicht, der findet satte Rabatte bei Amazon Fresh, im Amazon Retourenkauf sowie natürlich wie gewohnt auf die populärsten Produkte beliebter Hersteller.

Prime Gaming-Mitglieder dürfen sich auf diese 15 Titel freuen

Natürlich hält der Prime Day 2024 auch für Videospielbegeisterte einige coole Möglichkeiten zum Sparen bereit. Abseits der Peripherie- und Hardware-Deals, bei denen ihr starke Schnäppchen schießen könnt, kommen Prime Gaming-Mitglieder wie bereits angesprochen voll auf ihre Kosten.

Gleich 15 Titel stehen euch zur Auswahl. Welche das sind verrät Amazon direkt einmal selbst und wir fassen sie nachfolgend noch einmal in der vollständigen Liste zusammen:

Deceive Inc. [Epic Games Store]

Tearstone: Thieves of the Heart [Legacy Games Code]

The Invisible Hand [Amazon Games App]

Call of Juarez [GOG Code]

Forager [GOG Code]

Card Shark [Epic Games Store]

Heaven Dust 2 [Amazon Games App]

Soulstice [Epic Games Store]

Wall World [Amazon Games App]

Hitman: Absolution [GOG Code]

Call of Juarez: Bound in Blood [GOG Code]

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords [Amazon Games App]

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge [Epic Games Store]

Alex Kidd in Miracle World DX [Epic Games Store]

Samurai Bringer [Amazon Games App]

Neben den üblichen Vorteilen wie dem kostenlosen Versand und den exklusiven Angeboten genießt ihr mit einem Abonnement beim Premium-Dienst des Versandhauses eine Sammlung kostenloser Spiele zum Herunterladen, die für immer euch gehören. Außerdem bekommt ihr ein monatliches Twitch-Kanal-Abonnement spendiert. Wenn der nächste Prime Day ansteht, informieren wir euch wie immer auch über die stärksten Schnäppchen. Bis dahin: Frohes Sparen!

