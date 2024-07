Maximaler Realismus: Amazons beliebtestes Rennlenkrad bekommt ihr am Prime Day über 100 Euro günstiger

Ihr seid Rennspiel-Fan und wünscht euch beim Fahren in euren liebsten Titeln noch mehr Immersion? Dann hat Amazon zum Prime Day genau das richtige Angebot für euch parat, denn hier bekommt ihr das beliebteste Lenkrad für die PlayStation, die Xbox und den PC gerade zum deutlich günstigeren Preis.

Das Logitech G29 Driving Force Gaming-Rennlenkrad weiß mit einer Vielzahl von Funktionen, die es zu einem unverzichtbaren Zubehör machen, zu beeindrucken. Mit seinem dualen Force-Feedback-Motor, dem 900°-Lenkbereich und einem hochwertigen Racing-Leder-Material bietet es ein realistisches Fahrerlebnis und sichert euch einen unvergleichlichen Spaß auf der Strecke.

Amazon Prime Day: Das beliebteste Rennlenkrad für die PS5, den PC & die Xbox bekommt ihr zum Schnäppchenpreis

Aufgrund des 900°-Lenkbereichs könnt ihr das Logitech G29 Driving Force wie in einem wirklichen Vehikel drehen. So ermöglicht es euch scharfe Lenkbewegungen und optimale Kurvenfahrten. Vor allem, wenn für Titel wie Forza, Need for Speed oder auch die verschiedenen Truck-, Bus- und sonstigen Simulatoren euer Herz schlägt, solltet ihr euch den erweiterten Spielspaß, den ein realistisches Rennlenkrad mit sich bringt, nicht entgehen lassen. Und am Amazon Prime Day bietet sich euch dafür eine doppelt günstige Gelegenheit:

Das Force-Feedback-System ist ein weiterer schmackhafter Vorteil des Logitech G29 Driving Force-Lenkrad: Die beiden Motoren sorgen für täuschend echte Vibrationen und Kräfte, die während des Fahrens üblicherweise spürbar werden. Dadurch erlebt ihr jede kleinste Bodenwelle, jedes Schlagloch und die dreckigsten Drifts, als würdet ihr wirklich gerade über den Asphalt heizen. Die verstellbaren Edelstahl-Bodenpedale des Logitech G29 sind perfekt für alle Rennspiel-Enthusiasten. Dank der genauen Gas- und Bremssteuerung könnt ihr jedes Rennen mit absoluter Kontrolle fahren.

Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, die Pedale nach euren Wünschen anzupassen, um euer Fahrgefühl noch ein ganzes Stück weiter zu personalisieren. Selbst den rasantesten Rennsituationen halten die robusten und für eine hohe Langlebigkeit konzipierten Pedale stand – egal auf welcher Plattform. Denn mit dem G29 von Logitech könnt ihr nicht nur auf der PS5 und der PS4, sondern mit der alternativen Version (zum gleichen Preis bei Amazon) auch auf der Xbox ins virtuelle Cockpit steigen. Mit dem PC und dem Mac ist das Rennlenkrad aber in jedem Fall so oder so kompatibel.

Dabei gestaltet sich die Installation und die Inbetriebnahme des Logitech G29 Driving Force Gaming-Rennlenkrad auf jedem System gleich unkompliziert. Plug and Play heißt hier die Devise, sodass ihr keine wertvolle Zeit verliert – egal ob auf dem Sofa oder auf den Straßen und Strecken eures liebsten Racing-Games. Keine Zeit verlieren solltet ihr übrigens auch, wenn euch das Angebot von Amazon wirklich interessiert: Schon heute endet der Prime Day und bei uns findet ihr die spannendsten Deals auf einen Blick.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Quellen: Amazon