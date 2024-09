Fallout 4 für unter 8 Euro: Gefeiertes RPG jetzt zum Schnäppchenpreis abstauben

Mit dem Start der Amazon-Adaption im Serienformat war ein Hype geboren, der der ohnehin beliebten Bethesda-Rollenspielreihe zu einem zweiten Frühling verhalf. Die Rede ist natürlich von Fallout und Teil 4 der Reihe bekommt ihr gerade besonders günstig.

Wolltet ihr also schon die ganze Zeit über einmal einen Fuß aus eurem Vault setzen und das Ödland um euch herum auf eigene Faust erkunden, ist jetzt höchste Zeit: Fallout 4 bekommt ihr bei Online-Händler MMOGA für nicht einmal acht Euro.

Fallout 4: Für das gehypte Action-Rollenspiel & seine GOTY-Edition müsst ihr nicht mal mehr die Hälfte löhnen

Bethesda dürfte vielen auch aufgrund ihrer weiteren populären Werke – namentlich The Elder Scrolls 5: Skyrim oder den Vorgänger, Fallout 3 – ein Begriff sein, doch mit Fallout 4 haben sich die Entwicklerinnen und Entwickler selbst übertroffen. Als bis zu seinem Release im Jahre 2015 ambitioniertestes Projekt des Studios lädt uns Fallout 4 auf einen postapokalyptischen Endzeittrip in einer dystopischen, offenen Welt ein. Als einziger Überlebender von Vault 111 stellt ihr nicht nur den alltäglichen Gefahren der durch den Atomkrieg vernichteten Welt, sondern haltet das Schicksal des Ödlands in euren eigenen Händen.

Beim namhaften Online-Reseller MMOGA zahlt ihr für die Basisversion des Spiels gerade einmal 7,49 Euro – die Game of the Year-Edition von Fallout 4 bekommt ihr mitsamt aller DLCs für nur 15,49.

In der gigantischen Welt des Spiels steht es euch frei, zahllose Orte und Schauplätze zu besuchen, charismatische Charaktere anzutreffen und jede noch so herausfordernde Quest zu erledigen. Dabei könnt ihr euch ganz allein durchs Ödland schlagen oder euch einer der verschiedenen Fraktionen im Kampf um dessen Vorherrschaft anschließen. Euer eigener Spielcharakter bleibt so oder so S.P.E.C.I.A.L. – dank des gleichnamigen Charaktersystems bietet euch Bethesda nämlich die Wahl, euren ganz eigenen Stil zu entwickeln.

Darüber hinaus wird natürlich fleißig und vor allem gewaltsam gekämpft, was das Zeug hält. Ihr habt die Wahl zwischen einer actionreichen First- oder einer über die Schulter schauenden Third-Person-Perspektive, um filmreife Feuergefechte zu erleben. Außerdem sammelt und baut ihr, während ihr Gegenstände dank des umfangreichen Crafting-Systems verbessert und anpasst. Dabei stellen Waffen, Rüstungen, Chemikalien oder Nahrung nur den Anfang dar: Ihr könnt sogar ganze Siedlungen errichten und verwalten.

Ein gelungenes Beispiel dafür liefert euch ein besonders kreativer Kopf auf Reddit: Jener hat kurzerhand eine waschechte Pirateninsel in Fallout 4 aus dem Boden gestampft.

Quellen: eigene Recherche, MMOGA

