Flaggschiff-Monitor von Amazon kracht mit Knaller-Preis in euer Gaming-Zimmer: super scharf, brutal biegbar – und gnadenlos günstig

Wer aktuell nach einem hochwertigen Gaming-Monitor sucht, aber amtlich sparen möchte, könnte sich jetzt für ein aktuelles Angebot von Corsair interessieren. Die Rede ist vom OLED -Monitor Xeneon Flex 45WQHD240. Liest sich kryptisch an, ist aber leistungsstark.

Hinter der für technische Geräte typischerweise etwas ungelenkte Produktbezeichnung steckt ein mehr als solider OLED-Monitor, der speziell auf die Bedürfnisse von Gamer*innen zugeschnitten wurde. Doch was bedeutet das für mündige Konsument*innen im Detail?

Amazon zieht den Rabatt-Joker – und ihr greift nach dem Corsair XENEON Flex

Für diesen Bildschirm haben LG und Corsair die Köpfe zusammengesteckt – herausgekommen ist ein wahrlich gigantischer Monitor für Spielerinnen und Spieler, der eine verrückte Neuheit bietet: Ihr könnt den Bildschirm händisch verbiegen. Praktisch bedeutet das, ihr beugt den Monitor entweder so weit, bis das Ganze komplett flach ist, oder ihr zerrt so lange am Gerät, bis ihr eine Krümmung von maximal 800R erreicht.

Extrem scharf und auch (ein bisschen) extrem biegbar: Der stark reduzierte Gaming-Monitor von Corsair mit OLED-Technologie. Credit: Corsair, LG, bearbeitet mit Photoshop

Was bietet der Monitor abseits dieses Biege-Features? Nun, der Hersteller wirbt mit einer hervorragenden Bildqualität dank OLED-Technik. Des Weiteren werdet ihr mit Spitzenwerten in den für Bildausgabegeräten wichtigen Bereichen Kontrast, Schwarzwerte, Farben, HDR-Wiedergabe gelockt – und natürlich mit einer rasanten Reaktionszeit. Und was, wenn nicht eine amtliche Reaktionszeit, ist kriegsentscheidend, bei einer zünftigen Runde Counter-Strike 2?

Und was bedeuten diese ganzen werbewirksamen Floskeln jetzt für euer Portemonnaie? Eine Ersparnis von satten 42 Prozent dürft ihr momentan auf Amazon einsacken. Das bedeutet konkret, dass ihr bei diesem Angebot über 1.000 Euro gegenüber der Unverbindlichen Preisempfehlung einspart.

Wie schneidet der OLED-Monitor von Amazon bei Kunden und in der Presse ab?

Die Bewertungen beim Versandhausriesen Amazon jedenfalls sind mehr als vernünftig. Bei den Nutzer*innenbewertungen konnte der Corsair Xeneon Flex 4,2 von maximal 5 Sternen abräumen – das bei aktuell insgesamt 174 vergebenen Sternebewertungen. Auch bei unseren deutschsprachigen Kolleg*innen von PCGH (Note 1.71), Computerbild (Note 1,5), PC Welt und Golem (jeweils keine Benotung, aber positive Besprechung) konnte der OLED-Monitor überzeugen.

Die englischsprachigen Nachbarn von IGN vergaben mit einer 7 (von maximal 10 Punkten) eine gute Bewertung. Ein häufig bei allen Test hervorgebrachter Kritikpunkt war der deftige Kaufpreis – zumindest dieses Manko dürfte durch das aktuell vorliegende Angebot beiseite geräumt sein. Apropos Angebote: Auch den Acer Nitro XF270S3 gibt es auf amazon.de aktuell stark reduziert.

