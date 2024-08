Für Fans von Harvest Moon: 3 Cozy Games für die Nintendo Switch im Angebot

Wollt ihr die Spielesammlung eurer Nintendo Switch um einige chillige Cozy Games erweitern, habt ihr bei Amazon nun eine günstige Gelegenheit. Gleich drei Vertreter gibt es im Angebot zu einem reduzierten Preis.

Den gemütlicheren Gamerinnen und Gamer unter uns dürften die sogenannten Cozy Games ohnehin ein Begriff sein, doch auch frühere Fans von Genre-Wegbereitern wie Harvest Moon dürften mit den moderneren Interpretationen ihren Spaß finden.

Amazon: Harvest Moon-Fans aufgepasst – 3 Cozy Games für die Nintendo Switch im Angebot

In den vergangenen Jahren mauserten sich die Cozy Games zu einem durchaus ernstzunehmenden Genre, welches Abermillionen Spielende in ihren Bann zieht. Kein Wunder: Vor allem Titel wie das über Jahre hinweg gefeierte Stardew Valley, aber auch die Jahrzehnte alte Harvest Moon-Reihe ziehen mit ihren meditativen, wiederkehrenden Aufgaben in einer entspannenden und extrem entschleunigten Spielumgebung schlicht in ihren Bann. Für die Nintendo Switch bekommt ihr bei Amazon jetzt drei lohnenswerte Vertreter zum Angebotspreis.

#1 Disney Dreamlight Valley

Bei dem ersten von ihnen handelt es sich um Disney Dreamlight Valley. Von Gameloft entwickelt und 2022 erschienen, entdeckt ihr die Geheimnisse des Traumlicht-Tals und seinen einzigartigen Reichen, die den Universen beliebter Disney- und Pixar-Charaktere entspringen. Während ihr Harke, Eimer und Schaufel schwingt, freundet ihr euch mit den liebenswerten Filmfiguren an.

Ihr gärtnert mit WALL-E, kocht mit Remy oder werft die Angel mit Goofy aus. Für die noch gemütlichere (und Boni-enthaltende) Cozy Edition von Disney Dreamlight Valleys Nintendo Switch-Version zahlt ihr auf Amazon gerade ganze 30 Prozent weniger.

#2 Paleo Pines

Auch das zweite Cozy Game, welches ihr für die Nintendo Switch auf Amazon aktuell zu einem reduzierten Preis findet, schlägt in eine ganz ähnliche Kerbe. Die Rede ist von Paleo Pines, welches erst im vergangenen Sommer seinen Release feiern durfte. Kreativität und Entspannung stehen auch hier im Vordergrund, denn ihr seid damit betraut, eure eigene Ranch aufzubauen.

Wofür ihr diese benötigt? Klar: Zur Haltung freundlicher Dinosaurier natürlich. Denn wo sich sonst Hase und Igel gute Nacht sagen, schlingen hier Brachiosaurus und Triceratops Horn und Hals allabendlich umeinander.

#3 Fae Farm

Zu guter Letzt hätten wir dann noch ein Cozy Game, welches einen ähnlich abgedrehten Ansatz verfolgt und ebenso erst vor rund einem Jahr erschienen ist. Fae Farm erinnert optisch teilweise stark an ein moderneres, hübscheres Harvest Moon – aber mit viel mehr Magie. Ihr taucht in die bezaubernde Welt von Azoria ein und lebt ein märchenhaftes Leben voller Fantasie und Zauber.

Gemütliche Hüttchen, pelzige Freundschaften und reiche Ernten – all das erwartet euch auch hier ganz genretypisch. Nebenbei erforscht ihr die Reiche Azorias und durchsucht finstere Höhlen, in denen sich euch fiese Feinde in den Weg stellen. Doch keine Sorge: Werden die euch einmal zu viel, nehmt einfach bis zu drei Freunde online oder lokal mit auf eure nächste Tour.

Natürlich findet ihr noch weitere Genrevertreter und andere spannende Spiele-Highlights für die Nintendo Switch auf Amazon im Angebot. Die brandneuesten Cozy Games aus 2024 haben wir hier für euch aufgelistet. Und Fans von Harvest Moon kommen in wenigen Tagen ebenfalls voll auf ihre Kosten.

Quelle: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.