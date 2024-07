Günstig wie noch nie: Die Nintendo Switch OLED im Spiele-Bundle bekommt ihr gerade zum bisherigen Tiefstpreis

Wenn ihr schon länger mit dem Gedanken spielt, euch die beliebte Nintendo Switch OLED zuzulegen, ist jetzt eure Zeit gekommen: Im Bundle mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope bekommt ihr die kleine Konsole gerade günstiger denn je bei Amazon.

Dabei bekommt ihr mit dem beiliegenden Gratis-Spiel nicht nur einen actiongeladenen Taktikkracher spendiert, sondern spart auch noch eine gute Stange Geld gegenüber ihrem regulären Preis. Wir haben uns den Deal des Versandhausriesen einmal genauer angeschaut.

Amazon: Nintendo Switch OLED mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope zum Tiefstpreis abstauben & doppelt sparen

Während die Nintendo Switch OLED noch vor gar nicht all zu langer Zeit regelmäßig in den Online-Shops und auch den hiesigen Elektronikfachmärkten vergriffen war, ist sie mittlerweile glücklicherweise in Hülle und Fülle verfügbar. Dies lässt Spielraum für Angebote, wie dem aktuellen auf Amazon. Vergleichsportal Geizhals zufolge zahlt ihr jetzt den Tiefstpreis für die OLED-Switch in Monochrom – und bekommt Mario + Rabbids: Sparks of Hope gleich gratis obendrauf.

Ganze 25 Euro spart ihr mit dem Deal schon so, während der beigelegte Titel üblicherweise auch rund 40 Euro kosten dürfte. Damit habt ihr umgerechnet schon an einem ganzen Spiel gespart und könnt eure Sammlung direkt ohne Bedenken mit dem nächsten Titel erweitern. In Mario + Rabbids begebt ihr euch ganz am Rande erwähnt übrigens auf eine galaktische Reise mit dem schnauzbärtigen Klempner und seinen Freunden, wobei ihr die außergewöhnlichen Sparks in der Galaxie rettet und die Fähigkeiten der ikonischen Nintendo-Helden clever bei rundenbasierter Action-Strategie einsetzt.

Doch natürlich kann sich auch die Nintendo Switch OLED selbst sehen lassen. Als derzeit stärkstes Modell aus der Konsolenriege der japanischen Spieleschmiede sticht sie – wie der Name wohl verrät – dank ihres sieben Zoll großen OLED-Displays erst einmal heraus. Die Panels lassen den Bildschirm in noch intensiveren Farben hell und klar erstrahlen, hinzu gesellen sich besonders hohe Kontraste die jedes Detail deutlich werden lassen – im Handheld- wie im Dock-Modus. Der interne Speicher des Handheld-Hybriden beläuft sich jedoch auf gerade einmal 64 Gigabyte – eine einfache Lösung für eine der Schwierigkeiten der Switch zeigen wir euch aber hier.

Letzten Endes ist es doch aber so oder so der üppige Spielekatalog der Switch, der von einem Kauf überzeugen dürfte. Und dank geplanter Abwärtskompatibilität ihres Nachfolgers, der Nintendo Switch 2, habt ihr auch in einigen Jahren noch etwas von eurer Spielesammlung. Bei Amazon könnt ihr den Grundstein jetzt am günstigsten legen, jedoch solltet ihr nicht ewig warten, denn das Angebot dürfte als besonders beliebt gelten.

Quellen: Amazon, Geizhals