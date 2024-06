Mächtiger MSI-Monitor massiv reduziert: Bei Amazon bekommt ihr ein 4K-Modell mit 34 Zoll & 165Hz jetzt günstig wie nie

Wer regelmäßig in die brandaktuellsten Blockbuster abtaucht, der weiß einen möglichst großen Gaming-Monitor wohl zu schätzen – kein Wunder also, dass der Trend in Richtung jener Modelle geht. Bei Amazon findet ihr im aktuellen Angebot ein besonders mächtiges Modell von MSI und das für knapp die Hälfte seines ursprünglichen Preises.

Der MSI MPG Artymis kommt mit massiven 34 Zoll Bildschirmdiagonale, die sich über das gekrümmte VA-Panel erstrecken. Doch damit nicht genug: Seine flotte Bildwiederholfrequenz in Kombination mit seiner hohen 4K-Auflösung machen ihn zu einem spannenden Vertreter, selbst wenn ihr am liebsten schnelle Spiele im Multiplayer-Bereich daddelt.

Amazon: Das hat der MSI MPG Artymis zum Tiefstpreis zu bieten

Sehnt ihr euch nach noch mehr Immersion in euren liebsten Videospiel-Vertretern, so ist der MSI MPG Artymis 343CQRDE genau das Richtige für euch: Das rahmenlose Curved-Display mit einer 1.000R-Krümmung lässt euch die Welt um euch herum vergessen. Dafür sorgen die detailgetreuen Darstellungen des 4K-Gaming-Monitors, ebenso wie die lebensechten Farben und die tiefen Kontraste, die er bietet. Bei Amazon zahlt ihr Vergleichsportal Geizhals zufolge gerade den bislang niedrigsten Preis, bei dem ihr fast die Hälfte zur UVP spart und nicht einmal mehr 400 Euro berappen müsst.

MSI MPG Artymis 343CQRDE 4K-Gaming-Monitor mit 34 Zoll und 165Hz für 399 Euro bei Amazon kaufen🛒

Ersparnis: 43 Prozent

Hinzu kommt die bereits angesprochene flotte Bildwiederholfrequenz, die bei stolzen 165 Hertz liegt – sucht man nach vergleichbaren Modellen, so dürftet ihr feststellen, dass die Kombination aus einem möglichst großen Display, einer hohen Auflösung und einer schnellen Bildwiederholrate preislich schnell einmal in höhere Sphären schlägt. Immerhin genießt ihr den Luxus, grafisch anspruchsvolle Titel in höchster Qualität zu spielen, während ihr bei den wettbewerbsorientierten Games wie Valorant oder Counter-Strike 2 nicht das Nachsehen habt.

Bestärkt wird die Bildwiederholfrequenz natürlich von AMDs beliebter FreeSync Premium-Technologie, die euch ein noch smootheres Gameplay ermöglicht, bei dem die Framerate eurer Grafikkarte mit der Bildwiederholrate des Gaming-Monitors synchronisiert wird. So könnt ihr nahezu ausschließen, von lästigen Rucklern oder dem gefürchteten Screen Tearing befallen zu werden. Hinzu gesellen sich mittlerweile standardmäßige Features wie True Color Sync oder HDR400, sodass selbst in dunkleren Spielszenen kein Detail verborgen bleibt.

Design-technisch schmiegt sich der MSI MPG Artymis reibungslos an den Rest eures Setups an, kommt er doch mit einer modernen Aufmachung daher, die optisch nicht nur Eindruck schindet, sondern dank des nützlichen Mouse-Bungees und der hilfreichen Headset-Halterung gleichermaßen funktional gehalten ist. Auf Seiten der Schnittstellen ist neben dem HDMI 2.0-Anschluss natürlich auch ein DisplayPort 1.4-, ebenso wie ein USB 3.0-Anschluss vorhanden. Überzeugt euch das Angebot von Amazon, solltet ihr jedoch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, denn der Deal des Versandhausriesen dürfte wie gewohnt nur eine kurze Zeit verfügbar sein.

