Mächtiger OLED-Monitor zum tiefsten Preis: Bei Amazon spart ihr auf ein 34-Zoll-Modell von MSI jetzt 100 Euro

Vorbei sind die Zeiten, in denen wir unsere Augen zusammenkneifen mussten, um auf dem heimischen Gaming-Monitor auch wirklich jeden Pixel zu erkennen. Amazon hat gerade ein mächtiges Modell von MSI mit stolzen 34 Zoll im Angebot, bei dem ihr so richtig sparen könnt.

Bei dem MSI MEG 342C QD-OLED lässt der Name bereits erahnen, was euch geboten wird: Hinter der gekrümmten Front des Bildschirms erstrecken sich moderne QD-OLED-Panels, die für ein brillantes Bild bei flotter Reaktionszeit sorgen.

Mit 174Hz und UWQHD: Das hat der MSI-Monitor im Amazon-Angebot auf dem Kasten

Als einer der wohl stärksten Vorteile des MSI MEG 342C Gaming-Monitors ist seine kristallklare UWQHD-Auflösung mit 3.440 x 1.440 Pixeln zu nennen, in der euch bei brandneuen Blockbustern kein Detail entgeht. Eure liebsten Games sehen noch besser aus, denn die realitätsgetreuen Farben des QD-OLED-Displas sind ausgesprochen präzise. Für den Feinschliff ist aber natürlich auch HDR400 mit an Bord, um selbst in dunkelsten Bereichen für die nötige Helligkeit zu garantieren.

MSI MEG 342C QD-OLED Gaming-Monitor für 899 Euro bei Amazon kaufen.🛒

Ersparnis: 40 Prozent

Dank den selbstleuchtenden Pixeln des Gamng-Monitors wird dem sogenannten Ausbluten der Hintergrundbeleuchtung praktisch ein Riegel vorgeschoben – nebenbei erzielt der Monitor auch eine unübertroffene Reaktionszeit von nur 0,03 Millisekunden, was für schnellere Spiele einen bahnbrechenden Vorteil mit sich bringen kann. Hier kommt natürlich auch die flotte Bildwiederholfrequenz von 175 Hertz ins Spiel, die für flüssige Bewegungen selbst in rasantesten Situationen sorgt.

Gegen lästige Ruckler und für ein geschmeidiges Spielerlebnis hilft auch AMDs FreeSync Premium Pro-Technologie, die mit voller HDR- und Wide-Color-Gamut-Unterstützung daherkommt. In Kombination mit den genannten Features wird so das volle Potenzial eurer Grafikkarte ausgeschöpft. Doch auch die Konsoleros unter euch dürfen sich dank eines vorhandenen HDMI 2.1-Anschlusses und des MSI-Konsolenmodus über die vielfältigen Funktionen des MSI MEG 342C freuen.

Auch was das Design betrifft, kann sich der Gaming-Monitor sehen lassen, sorgt die MSI SpectrumBar doch für eine geniale Glow Sync-Umgebungsbeleuchtung, die dank Mystic Light-Software mit eurer restlichen Hardware synchronisiert werden kann. Für die nötige Ergonomie ist dank des neigbaren und höhenverstellbaren Standfußes ebenso gesorgt, standardmäßige Features wie VRR, ALLM oder OLED-Care sind natürlich auch vorhanden. Bei Amazon zahlt ihr mit dem Angebot jetzt für kurze Zeit ganze 100 Euro weniger gegenüber der Konkurrenz – und Vergleichsportal Geizhals zufolge sogar gegenüber dem bisherigen Tiefstpreis.

