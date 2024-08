Neuer Tiefstpreis: Die Nintendo Switch OLED mit Gratis-Spiel gab es noch nie so günstig

Als eine der beliebtesten Spielekonsolen überhaupt erhielt die Nintendo Switch mit der OLED-Version ein spannendes Upgrade – mit dem natürlich auch der Preis etwas angezogen wurde. Dieser ist mit dem Angebot von Amazon nun aber sogar tiefer denn je.

Obendrein bekommt ihr mit dem Deal des Versandhausriesen noch ein gefeiertes Game gratis obendrauf. So könnt ihr gleich doppelt gegenüber dem regulären Preis sparen und habt direkt frisches Futter zum Zocken, falls es sich um euren ersten Handheld-Hybriden handeln sollte.

Amazon: Nintendo Switch OLED inclusive Mario + Rabbids Spark of Hope zum Tiefstpreis

Die Nintendo Switch OLED ist glücklicherweise wieder in rauen Mengen verfügbar – was in den Shops der Online-Händler endlich Platz und Anreiz für Preisnachlässe schafft. Einen aktuell besonders lohnenswerten findet ihr auf Amazon, denn hier bekommt ihr die Konsole der japanischen Spieleschmiede gerade zum – Vergleichsportal Geizhals zufolge – bislang niedrigsten Preis. Mit dabei: Taktikkracher Mario + Rabbids: Sparks of Hope als Gratis-Game.

Fast 30 Euro spart ihr mit dem Deal von Amazon ganz grundlegend gegenüber der UVP – mit Mario + Rabbids: Sparks of Hope sind es dann etwas über 60, denn der Titel kostet üblicherweise noch immer rund 40 Euro. Von den freigeschaufelten Moneten könnt ihr euch dann wiederum einen Titel eurer Wahl aus dem Switch Online-Shop oder aber direkt über Amazon gönnen. Mario + Rabbids: Sparks of Hope dürfte trotzdem noch eures Blickes würdig sein: Ihr folgt dem schnauzbärtigen Klempner auf eine intergalaktische Reise, auf der es die Sparks aus der Galaxie zu retten und die Fähigkeiten der ikonischen Nintendo-Helden in rundenbasierter Action-Strategie clever einzusetzen gilt.

Selbstredend weiß aber auch die Nintendo Switch OLED als derzeit stärkstes Pferd in Nintendos Konsolenstall zu überzeugen. Im Vordergrund steht bei ihr natürlich das sieben Zoll große OLED-Display, dessen Panels stets für intensive Farben und eine helle, klare Darstellung garantieren. Der interne Speicher beläuft sich auf immerhin 64 Gigabyte, lässt sich mithilfe einer nahezu essentiellen microSD-Karte allerdings beliebig erweitern.

Am Ende dürfte der spaßige Spielekatalog der Switch allerdings ohnehin vom Kauf überzeugen. Und mit dem Kauf der Nintendo Switch OLED macht ihr auch jetzt – in Hinblick auf ihren Nachfolger, die Switch 2 – wenig falsch, denn die kommende Generation soll eine Abwärtskompatibilität bieten. Wollt ihr also nicht länger warten und schon einmal den ersten Samen eurer Spielesammlung pflanzen, habt ihr bei Amazon nun die günstigste Gelegenheit.

Quellen: Amazon, Geizhals

