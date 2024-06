Ob EM oder Elden Ring: Mit diesem günstigen 4K-TV mit 65 Zoll & 120Hz im Amazon-Angebot seid ihr optimal gerüstet

Gerade die Suche nach einem neuen Fernsehgerät lässt einen schnell verzweifeln: Die Auswahl ist riesig, die Preisspanne mindestens genauso breit gefächert und bei den ganzen futuristischen Features mag man schnell einmal den Überblick verlieren. Doch Amazon bietet jetzt einen Top-TV mit 4K im Angebot zum Tiefstpreis.

Neben der kristallklaren Auflösung kommt der 65U8NQ von Hersteller Hisense mit weiteren spannenden Spezifikationen, so zum Beispiel einer flotten Bildwiederholrate von 120 Hertz – in Kombination mit dem vorhandenen HDMI 2.1-Anschluss und einer der aktuellen Spielekonsolen optimal zum Zocken.

Amazon: Wie der günstige 4K-TV von Hisense kaum einen Wunsch offen lässt

Über eine durchaus stolze Bildschirmdiagonale von 65 Zoll oder umgerechnet 164 Zentimeter erstrecken sich die Mini-LED-Panels des Hisense 65U8NQ. Die Technologie sorgt für hohe Spitzenhelligkeiten von bis zu 3.000 nits und atemberaubende Kontraste. Unterstützt wird die Darstellung von der intelligenten Bildverbesserung der Hi View Engine Pro, die in Kombination mit Local Dimming und Wide Color Gamut für lebensechte Farben und tiefste Schwarztöne garantiert. Bei Amazon bekommt ihr den Top-TV gerade zum Tiefstpreis:

Hisense 65U8NQ Smart-TV mit 4K, 120Hz und 65 Zoll für 1.199 Euro bei Amazon kaufen🛒

Dank seiner brillanten Bildqualität ist der Fernseher natürlich gerade im EM-Sommer im wahrsten Sinne des Wortes ein Hingucker, doch auch leidenschaftliche Videospiel-Fans kommen voll auf ihre Kosten: Im Game Mode Pro liefert der Hisense 65U8NQ eine beeindruckende Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hertz – dank HDMI 2.1-Unterstützung bei einer Auflösung von 4K. Der Auto Low Latency Mode, kurz ALLM, lässt ihn in Verbindung mit einer Konsole automatisch in den Spielemodus mit der geringsten Latenz schalten. Und AMDs FreeSync Premium-Technologie sorgt obendrein für eine dynamische Anpassung der Bild- und der Aktualisierungsrate.

Ihr genießt also stets eine ruckelfreie und besonders smoothe Wiedergabe, die von weiteren modernen Features profitiert. So beispielsweise auch HDR10+, bei dem die Helligkeit des Fernsehers eigenständig optimiert wird, um das beste Kontrastergebnis zu erzielen. Hinzu gesellen sich mit Dolby Vision IQ und HLG weitere Features, die euch die feineren Details selbst in dunklen Szenen nicht missen lassen.

Auf Seiten des Sounds gibt es etwas auf die Ohren, denn das integrierte 2.1.2 Soundsystem mit Dolby Atmos und integriertem Subwoofer simuliert einen Effekt, mit dem der Klang tatsächlich dreidimensional wirkt. Wer dieser Tage also noch nach einem starken Smart-TV zum kleinen Preis sucht, der dürfte mit dem Hisense 65U8NQ im Angebot von Amazon bestens beraten sein.

Quellen: Amazon, Geizhals