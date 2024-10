Brandneuer PS5-Bestseller unter 30 Euro: Hier zahlt ihr jetzt nicht mal die Hälfte

Aktuell gibt es populäre PS5-Spiel Sand Land zu einem drastisch reduzierten Preis auf Amazon. Ihr könnt jetzt 40 Euro sparen, denn statt 69,99 Euro zahlt ihr mit dem Angebot nur kurze Zeit gerade einmal verlockende 29,99 Euro. Eine günstige Gelegenheit, euch einen der aktuellen Bestseller besonders günstig zu schnappen.

Mit dem Deal des Versandhausriesen sichert ihr euch das aufregende Anime-Adventure für die PlayStation 5 nur kurz nach seinem Release im April für weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises. Ihr taucht in das von Fans geliebte Universum Akira Toriyamas, dem in diesem Jahr und viel zu früh verschiedenen Manga-Meister und Schöpfer von Dragon Ball, ab, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

Beliebter PS5-Bestseller bei Amazon im Angebot: Folgt Beelzebub ins Sand Land

Sand Land entführt euch in eine postapokalyptische Wüstenwelt, in der Wasser das wertvollste Gut für ihre Bewohner ist. Dabei schlüpft ihr in die rosafarbene Haut von Beelzebub, dem Prinzen der Unterwelt, der sich trotz seines höllisch-hohen Amtes für keinen Spaß zu schade ist. Ihr schlagt auf zu einer epischen Reise, um die legendäre Wasserquelle zu finden. Gemeinsam mit dem Anstandsdämon Sheef und dem tapferen Sheriff Rao müsst ihr fiese Feinde besiegen und die Geheimnisse der Wüste enthüllen. Wollt ihr eines der beliebtesten PS5-Spiele auf Amazon richtig günstig abstauben, solltet ihr euch beeilen, denn das Angebot ist nur kurze Zeit verfügbar:

Neben seiner packenden Story punktet Sand Land auch mit seinem dynamischen Gameplay: Ihr könnt verschiedene Fahrzeuge freischalten und anpassen, indem ihr Motoren, Waffen und Aufhängungen kombiniert. Die waghalsig wirkenden Vehikel verhelfen euch, die weiten Wüstenlandschaften zu durchqueren und euch den Gefahren, die von der Königlichen Armee oder den barbarischen Banditen ausgehen, zu stellen. Die strategische Nutzung der Fahrzeuge ist dabei ein Schlüssel, um in dieser feindseligen Welt, der man den markant witzigen Stil des Dragon Ball-Schöpfers in jeder Faser ansieht, zu überleben.

Das Spiel bietet außerdem eine tiefergehende Charakterentwicklung: Ihr entwickelt nicht nur Beelzebub selbst weiter, sondern auch die Fahrzeuge und eure Basis in der Stadt Spino. Durch Interaktion mit den Bewohnern schaltet ihr neue Funktionen und Materialien frei, die euch auf eurem Abenteuer weiterhelfen. Die zündende Mischung aus Action, strategischen Entscheidungen und einem spannenden Storytelling macht Sand Land zu einem lohnenswerten Erlebnis für jeden Fan animierter Adventures.

Übrigens zeigte sich auch Toriyama-san von der Videospielumsetzung seiner legendären Manga-Vorlage überzeugt und sprach noch seinerzeit eine Empfehlung für den Titel aus. Bedenkt man zudem, dass euch ähnlich aktuelle PS5-Spiele oftmals noch lange nach ihrem Release zwischen 50 und 70 Euro abverlangen, handelt es sich tatsächlich um ein hervorragendes Angebot – welches ihr für begrenzte Zeit auf Amazon findet.

