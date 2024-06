RTX 4060, 165Hz & 20 Prozent Rabatt: Amazon hat jetzt einen genialen Gaming-Laptop zum bislang kleinsten Preis im Angebot

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Gaming-Laptop seid, gibt es gerade ein bemerkenswertes Angebot auf Amazon. Der Preis des Gigabyte G6X wurde um satte 20 Prozent gesenkt, wodurch ihr geschlagene 270 Euro sparen könnt.

Derzeit ist er für einen reduzierten Preis von 1.079 Euro beim Versandhausriesen erhältlich. Im Vergleich zu anderen Laptops mit ähnlichen Spezifikationen ist das ein bemerkenswerter Preis und macht ihn zu einem klugen Kauf für alle, die auf der Suche nach einem neuen Gaming-Laptop sind.

Günstiger Gaming-Laptop auf Amazon im Angebot: Was der Gigabyte G6X bietet

Der Gigabyte G6X ist Teil einer neuen Reihe von KI-fähigen Gaming-Laptops von Hersteller Gigabyte, die für die anspruchsvollsten Gaming- und KI-Anforderungen entwickelt wurden. Er ist mit einem Intel Core i7 13650HX-Prozessor und einer speziellen, für Laptops angepasste NVIDIA GeForce RTX 4060-GPU ausgestattet. Diese leistungsstarken Komponenten werden von einem fortschrittlichen Windforce-Kühlsystem unterstützt, das sicherstellt, dass der Laptop unter Last optimal arbeitet, ohne zu überhitzen. Den idealen Begleiter zum Zocken unterwegs bekommt ihr bei Amazon gerade mit 20 Prozent Rabatt:

Gigabyte G6X Gaming-Laptop mit RTX 4060 und weiteren starken Specs für 1.079 Euro auf Amazon kaufen 🛒

Ersparnis: 20 Prozent

Die Display-Ausstattung des Gigabyte G6X kann sich ebenfalls sehen lassen: Er verfügt über ein 16-Zoll 16:10 WUXGA IPS-Display mit flotten 165 Hertz, das ein scharfes und reaktionsschnelles visuelles Erlebnis bietet und sich damit sowohl für Spiele als auch zum Schauen von Filmen und Serien eignet. Das Screen-to-Body-Verhältnis von bis zu 90 Prozent in Verbindung mit Dolby Atmos-Audio macht das gesamte Seherlebnis zu einem persönlichen Heimkino.

Der Gigabyte G6X ist mit 16 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher und einer einem Terabyte großen PCIe-SSD ausgestattet, die ausreichend Platz und Geschwindigkeit für all eure Spiele und Anwendungen bietet. Dank der Vorinstallation von Windows 11 ist der Gaming-Laptop sofort nach dem Auspacken bereit, euch mit den neuesten Titeln zu versorgen.

Ganz gleich, ob ihr in den neuesten Spielen an die Grenzen gehen, euch in kreative KI-Projekte stürzen oder einfach nur einen Filmabend genießen möchtet: Der Gigabyte G6X ist für alles bestens gerüstet. Der Gaming-Laptop verspricht nicht nur eure neue Hardware zum Zocken zu sein, sondern auch ein vielseitiges Werkzeug, das sich in eine leistungsstarke Workstation oder ein Entertainment-Center verwandeln kann, wann immer ihr es braucht. Und bei Amazon spart dank des Angebots dabei sogar ein ganzes Fünftel seines ursprünglichen Preises.

Quellen: Amazon, Geizhals

