Satte Rabatte auf Gaming-Monitore: Mit diesen Amazon-Deals spart ihr bis zu 38 Prozent

Heutzutage ist die Auswahl des richtigen Monitors entscheidend für eine optimale Arbeitsatmosphäre oder ein perfektes Spielerlebnis. Amazon bietet derzeit auf zahlreiche Monitore, unter anderem namhafter Hersteller, starke Rabatte.

Drei Modelle, die unter dieses Angebot fallen, stammen von Acer, LG sowie MSI, mit denen Nutzer*innen bis zu 38 Prozent sparen können. Jeder dieser Bildschirme bietet einzigartige Funktionen, die sowohl für den professionellen Einsatz als auch für Gaming-Enthusiasten interessant sind.

Amazon: Aktuelle Deals für Arbeits- und Gaming-Monitore

Der Acer CBA272H ist ein 27-Zoll-Monitor mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel). Er verfügt über eine Bildwiederholrate von 100 Hz über HDMI sowie 75 Hz über VGA, was für äußerst flüssige Darstellungen sorgt. Die Reaktionszeit beträgt 4 ms (GTG), wodurch Bewegungsunschärfen minimiert werden. Dank der AMD FreeSync-Technologie werden Bildschirmrisse und -stottern reduziert, was besonders für Gamer von Vorteil ist. Der Monitor ist höhenverstellbar und drehbar, sodass er sich flexibel an verschiedene Setups anpassen lässt.

Der LG 27UQ750-W beeindruckt mit einer 4K-UHD-Auflösung, was 3.840 mal 2.160 Pixeln entspricht, auf einem 27-Zoll-IPS-Display. Diese hohe Auflösung bietet gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben, ideal für kreative Arbeiten und Multimedia-Anwendungen. IPS-Panels zeichnen sich durch stabile Blickwinkel und präzise Farbwiedergabe aus, was für gerade für professionelle Bild- und Videobearbeitung unerlässlich ist. Ganz nebenbei macht der Monitor auch für Gamer*innen ein Tor in eine neue Spielewelt auf.

Der MSI MAG 322UPF ist ein 32-Zoll-Monitor mit einer hochwertigen 4K-Auflösung. Er bietet eine Bildwiederholfrequenz von starken 160 Hz und schnelle Reaktionszeiten, die für ein flüssiges Spielerlebnis sorgen. Die Unterstützung von Adaptive Sync-Technologie gewährleistet synchronisierte Bildraten zwischen Grafikkarte und Monitor, wodurch Tearing und Stottern vermieden werden. Dank Darstellungsmöglichkeiten von 1,07 Milliarden Farben, intelligentem Schwarz-Tuner und einem Less Blue Effect werden fotorealistische Grafiken und intensive Kolorierungen realitätsgetreu abgebildet.

Mit diesen Monitoren seid ihr nicht nur für Gaming-Sessions am PC bestens gerüstet. Wer sich zum Zocken lieber an die Konsole sitzt, kann sich hier sicherlich für einige besondere Deals begeistern.

Quelle: Amazon

