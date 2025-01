The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Brandaktuelles Nintendo Switch-Spiel bei Amazon günstiger abstauben

Im Moment gibt es ein spannendes Schnäppchen für alle, die sich ein brandneues Nintendo Switch-Spiel für rund 40 Euro sichern wollen. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist der aktuelle, im September 2024 erschienene Ableger der Reihe und auf Amazon bekommt ihr ihn schon jetzt günstiger.

So müsst ihr also lediglich ein paar Taler löhnen, um stundenlang in die Welt des Königreichs Hyrule einzutauchen. Der spannende Twist: Diesmal streift ihr euch das Dress der Prinzessin selbst über, statt dem beliebten Blondschopf Link Leben über euren Controller einzuhauchen. Gepaart mit einer spannenden Story und ein paar innovativen Gameplay-Mechaniken zählte Echoes of Wisdom im Spielejahr 2024 zu den stärksten Vertretern.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Neues Nintendo Switch-Spiel im Amazon-Angebot

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nehmt ihr in der Rolle der Thronfolgerin höchstpersönlich das Schicksal Hyrules in die Hand, während ihr mit der anderen den mächtigen Tri-Stab schwingt, der mit schier endlosen magischen Möglichkeiten nur so auf euren Einsatz wartet. Wie gewohnt muss das Königreich vor einer geheimnisumwobenen Bedrohung, die sich dieses Mal in Form dunkel wabernder Risse über das Land ausbreitet, gerettet werden.

Dabei nutzt ihr die Weisheit der Prinzessin sowie den Tri-Stab, der es euch ermöglicht, die namensgebenden Echos von Objekten und Kreaturen zu erschaffen, um knifflige Rätsel zu lösen und die fiesen Feinde in die Flucht zu schlagen. Bei Amazon zahlt ihr gerade günstige 43,99 Euro für das noch neue Nintendo Switch-Spiel:

Die wunderschön gestaltete Welt von Hyrule lädt euch dazu ein, tief in den Geheimnissen des Königreichs zu versinken und seine uralten Mysterien zu entschlüsseln. Neben der lebensfrohen Landschaft und den coolen Charakteren erwartet euch wie üblich eine Vielzahl von Herausforderungen, die sich euch auf eurem Weg zur Rettung Hyrules und eines ganz bestimmten, in Grün gewandten Schwertkämpfers, in den Weg stellen. Kombiniert verschiedene Echos, die euch neue Lösungsmöglichkeiten eröffnen, um euch zu behaupten – Kreativität ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

Der perfekte Einstieg in das The Legend of Zelda-Universum

Zugegeben: Auf Link verzichten zu müssen, mag im ersten Moment merkwürdig wirken. Andererseits und dank einer abwechslungsreichen Mischung aus klassischen und taufrischen Elementen spricht The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sowohl langjährige Franchise-Fans als auch Reihen-Neueinsteiger gleichermaßen an. Die Grünkappe wird so zum alten Hut und der trendige Tri-Stab zeigt euch schon, wo es langgeht.

Wer sich trotzdem nicht so richtig traut, dem legen wir unseren ausführlichen Test zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom an den Herz-Container. Und wenn ihr noch nach weiteren neuen Nintendo Switch-Spielen sucht, haben wir hier das Passende für euch parat.

Quellen: Amazon

