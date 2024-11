Uniqlo: Brandneue T-Shirts zur 2. Staffel Arcane jetzt erhältlich – ihr müsst schnell sein

Die 2. Staffel Arcane ist in aller Munde, die letzten drei Folgen feierten vergangenes Wochenende ihre Premiere. Grund genug für Uniqlo, die League of Legends-Adaption mit neuen T-Shirts zu würdigen.

Vier Motive bietet der japanische Klamottenhersteller, der längst auch in Deutschland mehrfach mit großen Stores vertreten ist, an und verewigt die wohl populärsten Charaktere aus Arcane. Aber ihr müsst schnell sein: Gerade erst veröffentlicht, sind bereits viele der T-Shirts vergriffen.

Uniqlo: Vier Arcane-T-Shirts warten auf euch

Drei der vier Oberteile von Uniqlo im Arcane-Design widmen sich spezifischen Charakteren, eines greift allgemeine Symbole der Serie auf. Ganz in Weiß könnt ihr so den Aufzieh-Affen von Jinx, das Hammer-Wappen von Jayce sowie sieben weitere kleine Zeichnungen mitsamt einem schlichten Schriftzug durch die Gegend tragen. Ist euch das nicht spezifisch genug, könnte eines der anderen T-Shirts vielleicht eher zusagen.

Ekko, Vi und Jinx haben jeweils ihr eigenes Kleidungsstück spendiert bekommen und die sind überraschend dezent gestaltet. Die dunkelgrüne Variante ziert vorne die Sanduhr von Ekko, auf der Rückseite prangt sein Gesicht inklusive Schriftzug im Graffiti-Style. Auch das Vi-Shirt, übrigens in dunkelgrau gehalten, zeigt die schlagkräftige Junglerin auf der Rückseite, während vorne nur ihr Handschuh zu sehen ist.

Den Abschluss bildet das Oberteil von Jinx: Auf schwarzem Stoff ist die blauhaarige Heldin Zhauns zu sehen, die vor grünen und pinken Graffitis sowie dem Schriftzug Arcane thront. Alle vier T-Shirts kosten jeweils 19,90 Euro und sind online erhältlich, wenn auch teilweise nicht mehr in allen Größen. Wollt ihr euch eines davon krallen, solltet ihr euch nicht mehr zu viel Zeit lassen.

Während Arcane mit der zweiten Staffel sein fulminantes Finale vollführt hat, sollen uns in Zukunft wohl noch andere Geschichten aus dem League of Legends-Universum erwarten. Vor Kurzem haben aber auch die Dreharbeiten zur nächsten Season Fallout begonnen – trotzdem müsst ihr noch einiges an Geduld mitbringen, bis es mit der postapokalyptischen Adaption weitergeht.

