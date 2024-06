Optimal zum Zocken & für die EM: Auf diesem 4K Smart-TV von Sony mit 85 Zoll & 120 Hz entgeht euch kein Detail – bei Amazon zum Tiefstpreis

In Kürze startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und damit ihr die spannendsten Spiele eurer Mannschaft auch in höchster Qualität genießen könnt, hat Amazon jetzt das passende Angebot parat. Einen riesigen 85 Zoll-Smart-TV von Sony, der auch beim Zocken eine gute Figur abgibt.

Neben seiner mächtigen Bildschirmdiagonale und seiner gestochen scharfen 4K-Auflösung sind auch die restlichen technischen Spezifikationen, beispielsweise seine flotte Bildwiederholfrequenz, ein Pluspunkt. Im Vergleich zur UVP spart ihr gerade über 1.000 Euro – Vergleichsportal Geizhals zufolge der bisherige Tiefstpreis.

Amazon: Schnappt euch einen Smart-TV von Sony in Übergröße – günstiger gab es ihn noch nie

Nicht nur für Fans der zweitschönsten Sache der Welt, sondern auch für leidenschaftliche Gamer*innen stellt der Sony Bravia XR-85X90L einen bildgewaltigen Begleiter dar: Die Darstellung profitiert von Full Array LED, wodurch nicht nur die Helligkeit stets hochgehalten wird, sondern ihr auch einen starken Kontrast in jeder Spielszene erwarten könnt. Details gehen nicht länger verloren, während die realitätsgetreuen Farben über die Fernsehfront flackern. Hinzu kommt seine schnelle Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz – perfekt für Besitzer einer der aktuellen Konsolengenerationen von Sony und Microsoft. Bei Amazon zahlt ihr für den 4K-TV jetzt nicht einmal mehr 2.000 Euro:

Profitieren von der brillanten Bildqualität auch Sport-, Serien- und Film-Fans, eignen sich seine weiteren technischen Spezifikationen doch vor allem für die Videospielfraktion: Der X90L steht in optimalem Einklang mit der PlayStation 5. Vor allem der Auto Low Latency Mode (ALLM) und die HDMI 2.1-Schnittstelle sind hier nennenswert, beflügeln sie doch das besonders flüssige und reaktionsschnelle Gameplay auf dem TV. Auto HDR Tone Mapping sorgt parallel dafür, dass ihr auch in den dunkleren Bereichen eines Titels nicht den Überblick verliert, während zu helle Darstellungen automatisch abgedunkelt werden. Nebenbei profitiert ihr von einem cleveren Gaming-HUB, wo ihr unter anderem einige Custom Screen-Einstellungen findet.

Abschließend sei auch seine kristallklare Klangqualität mit der Acoustic Multi Audio-Technologie erwähnt. Außerdem bringt der Sony Bravia 4K-TV ein zukunftssicheres und modernes Design mit an den Tisch, das von einem glänzenden Rahmen aus Aluminium mit nahtlosem Rand getragen wird. Der Standfuß sorgt abseits der Optik für einen sicheren Halt.

Entscheidet ihr euch zum Kauf des Sony Bravia XR-85X90L, bekommt ihr ein Seherlebnis der Superlative geboten – nicht nur auf technischer Ebene. Dank Bravia Core habt ihr Zugriff auf die Filmbibliothek von Sony, über die ihr als frischgebackener Bravia-Besitzer direkt nach dem Kauf gleich zehn Filme in feinster 4K HDR-Qualität herunterladen könnt. Außerdem bekommt ihr ganze 24 Monate lang unbegrenzten Zugriff auf das Streaming-Angebot, sodass ihr mit dem Angebot von Amazon gerade sogar doppelt spart.

Quellen: Amazon, Geizhals