Fallout 4: Der Weg nach Far Harbor – Über diese Abkürzungen diskutieren Nutzer

Vor rund neun Jahren schon, genauer am 10. November 2015, wurde das populäre Videospiel von Bethesda Game Studios veröffentlicht. Bis heute begeistern speziell Fallout 4 und Fallout 76 Fans weltweit. Dabei beschäftigt viele aber auch ganz spezielle Fragen rund um Fallout 4. „Wie komme ich nach Far Harbor?“ ist nur eine davon.

Die post-apokalyptische Welt des Spiels ist nämlich riesig und voller Details. Wer also nicht weiß, wo sie oder er anfangen soll, besorgt sich im Netz schnell die Anleitung für den besten oder einfachsten Weg. Viele interessiert dagegen, wie man sich möglichst ohne Quest-Aufwand zu der gruseligen Insel begeben kann.

Fallout 4: Wie kommt ihr nach Far Harbor?

Der direkte Weg, über den ihr in Fallout 4 nach Far Harbor kommt, ist schnell erklärt. Dafür müsst ihr zu zunächst das DLC „Far Harbor“ installiert haben. Anschließend könnt ihr den Zugang zur neuen Spielregion freischalten, die nördlich des Hauptspielgebiets liegt und eine abgelegene Insel im US-Bundesstaat Maine darstellt.

Die in Nebel gehüllte Gegend bietet eine düstere, atmosphärische Umgebung und wird von gefährlichen Kreaturen und radioaktiven Nebelbänken beherrscht. Zudem ist sie größer als jede andere in Fallout 4 und erlaubt entsprechend viel Raum zum Erkunden und Entdecken.

Fallout 4: Der Weg nach Far Harbor

Beginnt die Quest „Weit weg von zu Hause“: Sobald das DLC installiert ist, erhaltet ihr im Spiel einen Funkspruch von der Detektei Valentine in Diamond City. Das Signal wird automatisch empfangen, wenn ihr das Spiel startet, nachdem das DLC aktiviert ist. Geht zur Detektei Valentine: Sprecht mit Nick Valentine oder seiner Assistentin Ellie Perkins. Sie wird euch von einem neuen Fall berichten, der sich um das Verschwinden eines Mädchens namens Kasumi Nakano dreht. Ihr werdet gebeten, die Eltern des Mädchens im Haus der Nakano-Familie aufzusuchen. Besucht das Haus der Nakano-Familie: Dieses befindet sich nordöstlich der Karte, an der Küste. Dort werdet ihr mit den Eltern von Kasumi sprechen und weitere Hinweise auf ihren Verbleib erhalten. Hier werdet ihr herausfinden, dass sie nach Far Harbor aufgebrochen ist. Reise nach Far Harbor: Nachdem ihr alle notwendigen Informationen gesammelt habt, folgt der Questmarkierung zu einem Boot, das euch nach Far Harbor bringt. Ab diesem Punkt beginnt das Abenteuer im neuen Gebiet des Spiels.

Laut Nutzer*innen ist es der beste Weg, Nick Valentine in Diamond City zu finden. Folgt seinen Quests, bis ihr das Quest bekommt, um mit dem asiatischen Paar zu sprechen, wie oben erwähnt. Der einfachste Weg ist es dagegen, euch direkt in die äußerste nordöstliche Ecke der Karte zu begeben und das Haus der Nakanos zu finden. Sie geben euch dann den Auftrag, ihre Tochter in Far Harbor zu ausfindig zu machen.

Sind kleine Abweichungen möglich?

Wer in Fallout 4 nach Far Harbour kommen will, hat grundsätzlich nur diese beiden Möglichkeiten zur Verfügung. Es gibt jedoch auch Diskussionen um die Frage, ob man sich nicht direkt nach Far Harbor teleportieren lassen kann.

Einen entsprechenden Konsolenbefehl scheint es nicht zu geben, wie unter anderem die Auflistung „Alle Konsolen-Teleport-Befehle“ der Nutzerin/ des Nutzers £5 Tesco Meth Deal im Steam-Forum zeigt. Zuletzt wurde sie im Oktober 2023 aktualisiert und hat bislang vier von fünf Sternen erhalten (über 100 Rezensionen). Einige raten zudem aktiv davon ab: „Verwende den Konsolenteleport nicht mit geskripteten Landmarken für Quests.“

Früheren Diskussionen in der Steam-Community zufolge haben einige Nutzer*innen weitere Vermutungen, wie es mit der Abkürzung klappen soll. Hier heißt es beispielsweise auf die Frage „Kann ich mich zu einem Ort auf Far Harbor teleportieren, indem ich die Konsole benutze, BEVOR ich die Questkette starte, ohne dass es zu Nebenwirkungen kommt?“ unter anderem „Ja. Du kannst sogar nach Far Harbor laufen, bevor du die Questkette beginnst“.

Auf die verwirrte Rückmeldung „Aber… es ist eine Insel :/ Willst du mich trollen oder was?“ gab es die Antwort „Ich habe das DLC nicht, also kann ich dir nicht sagen, ob das Poster dich trollt, aber so ist es bei der Insel Spectacle und du kommst dorthin“.

Während Spectacle Island wirklich – und laut Fallout Wiki sogar ausschließlich – schwimmend oder in einer Powerrüstung über den Meeresboden erreicht werden kann, gilt das anscheinend allerdings nicht für den Weg nach Far Harbor in Fallout 4.

Das erwartet euch in Far Harbor

Eure Geschichte in Far Harbor beginnt mit der Suche nach einem vermissten Mädchen, das euch zu einem Konflikt zwischen drei Fraktionen führt: den Siedlern von Far Harbor, einer Gruppe von Synths, die sich im Acadia-Schutzbunker verstecken, und den Children of Atom, einer religiösen Sekte.

Das Fallout 4-DLC bringt euch zugleich eine Vielzahl neuer Waffen und Rüstungen, die speziell auf die Herausforderungen der Insel abgestimmt sind. Auch neue, tödliche Kreaturen wie die der Nebelkriecher lauern in den Nebeln von Far Harbor.

Zusätzlich zu den neuen Quests und der Erkundung führt Far Harbor neue Spielmechaniken ein, wie den Umgang mit dem dichten Nebel, der die Sicht einschränkt und radioaktive Strahlung abgibt, was das Überleben auf der Insel noch schwieriger macht.

Quellen: GameFAQs, Steam-Community, Fallout Wiki