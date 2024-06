Astro Bot: Coole Cameos im Überfluss – So viele populäre PlayStation-Promis sollen ihren Auftritt feiern

Das jüngst angekündigte und für den 6. September bereits mit einem Veröffentlichungstermin versehene Astro Bot soll die Herzen von PlayStation-Fans nicht nur auf spielerische Art und Weise höherschlagen lassen.

So dürfen sich Spieler auf eine satte Anzahl verschiedenster Cameo-Auftritte einstellen, bei denen die Charaktere an ikonische PlayStation-Helden und -Heldinnen angelehnt sind. Vor allem die Hülle und Fülle, in der wir auf sie stoßen können, beeindruckt dabei.

Astro Bot: Über 150 ikonische PlayStation-Cameos warten auf uns

Der erst vor kurzer Zeit veröffentlichte PlayStation Store-Eintrag von Astro Bot gibt Aufschluss darüber, mit wie vielen coolen Cameo-Auftritten wir am Ende im Spiel rechnen können. Hier ist von „über 150 kultigen VIP-Bots“, die wir retten können sollen, die Rede. Diese seien von legendären Charakteren aus geballten „30 Jahren PlayStation-Geschichte inspiriert“, wie es weiter heißt.

Der Store-Eintrag beschreibt Astro Bot darüber hinaus als „eigenständiges Abenteuer in voller Größe, das mehr als viermal so viele Welten, 300 Bots zum Retten und Dutzende neue Kräfte und Funktionen zum Entdecken bietet“. Hinzu wird noch einmal bestätigt, wovon die meisten aufmerksamen Beobachter ohnehin ausgegangen sein dürften: Astro Bot wird ein reines Singleplayer-Spiel, welches ihr lediglich auf einer PS5 erleben könnt.

Besonders spannend: Es wird ebenfalls klargestellt, dass es in Astro Bot keine Mikrotransaktionen geben soll. Stattdessen versichert man, dass es im sogenannten Gatcha Lab „jede Menge Münzen“ zu sammeln geben soll, die sich im Anschluss von euch ausgeben lassen.

Angekündigt wurde der Titel im Übrigen im Rahmen von Sonys jüngstem State of Play-Showcase, welches einige interessante Vertreter für die PlayStation-Konsole auf den Plan gerufen hat, wie auch wir euch an anderer Stelle noch einmal genauer verraten. Entwickelt wird Astro Bot von Sonys Team Asobi, das bereits für den beliebten Vorgänger verantwortlich war.

Quellen: PlayStation Store