Concord: Gecancelter Sony-Titel weiterhin Teil von Amazons Kurzfilm-Reihe

Es ist der wahrscheinlich größte Flop des Jahres und einer der größten Reinfälle für Sony: Der Multiplayer-Shooter Concord, für den sich schon im Vorfeld kaum jemand interessierte, wird nach gerade einmal zwei Wochen Laufzeit wieder eingestellt.

Trotzdem dürften Fans (wahrscheinlich weniger von dem Spiel speziell als vielmehr von Videospielen im Allgemeinen) bald noch etwas aus der Welt dieses Games sehen, schon lange nachdem es wieder in den Untiefen des Äthers verschwunden ist – und zwar auf Amazon Prime in Form eines Kurzfilms.

Concord kehrt drei Monate nach seiner Abschaltung zurück

Wie auf der gamescom im August angekündigt wurde, wird noch in diesem Jahr beim Streaming-Dienst Amazon Prime eine Reihe animierter Kurzfilme unter dem Titel Secret Level erscheinen. Dahinter stecken die Macher von Love, Death + Robots, der aufsehenerregenden Kurzfilmreihe, die bisher in drei Staffeln zwischen 2019 und 2022 auf Netflix veröffentlicht wurde. Secret Level wird sich, wie der Name andeutet, mit mehreren Videospiel-Universen befassen – unter anderem mit Concord.

Das Debakel des Online-Shooters, der sich rund acht Jahre in Entwicklung befand und eigentlich in Konkurrenz mit Overwatch oder Valorant treten sollte, war vorabzusehen. Die Open Beta von Concord – das, anders als die vorhergenannten Titel, kein Free-to-play-Game werden sollte – hatte schon kaum jemanden interessiert. Am Dienstag dann die Hiobsbotschaft: Nur zwei Wochen nach Release schaltet Sony die Server von Concord wieder ab, Spieler*innen würden den Kaufpreis erstattet bekommen.

In Secret Level wird das Spiel aber nochmal eine letzte Bühne bekommen und als einer von 15 Titeln eine eigene Episode kriegen. Dort befindet es sich in illustrer Runde mit Videospiel-Giganten wie Unreal Tournament, Armored Core, Mega Man, The Outer Worlds, Warhammer 40.000 oder Pac-Man. Auch wenn Concord bei der Ausstrahlung der Reihe ab 10. Dezember nur noch ein leises Echo in der Halle der Flops sein wird, begraben zwischen Herr der Ringe: Gollum und The Day Before, soll es wie geplant Teil der Kurzfilmreihe bleiben (via IGN).

Normalerweise würden wir an dieser Stelle auf einen Test verweisen, aber den haben wir uns glücklicherweise gespart. Besser investiert war die Zeit ohnehin für Warhammer 40.000: Space Marine 2, ein Franchise, das im Rahmen von Secret Level ebenso bedacht wird wie New World: Aeternum.

