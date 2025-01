Diablo 4 kostenlos spielen: Schnell sein und die neue Klasse ausprobieren

Die letzten Wochen gehörte der Ruhm ganz allein Path of Exile 2, jetzt meldet sich Diablo 4 zurück: Die Season 7 des Action-Rollenspiels ist gestartet. Wer sich bislang der Itemhatz verweigert hat, darf nun sogar kostenlos einsteigen.

Anlässlich der neuen Saison startet Blizzard eine Aktion, in der ihr ganz ohne Unkosten einen Blick auf den aktuellen Stand des vierten Diablos werfen könnt. Sogar die neue Klasse, die mit der kostenpflichtigen Erweiterung Vessel of Hatred (hier geht’s zu unserem Test) ihren Weg ins Spiel gefunden hat, dürft ihr für eine kurze Zeit lang kostenlos testen. Wir verraten euch, wie es geht und was ihr beachten müsst.

Diablo 4 kostenlos: So nehmt ihr an der Aktion teil

Die Gratis-Aktion für Diablo 4 läuft laut Blizzard bis zum kommenden Dienstag, dem 28. Januar 2025. Allerdings gibt es einen Haken: Lediglich interessierte Spieler*innen am PC, und auch nur via Battle.net, profitieren dieses Mal von der Aktion. Steam sowie die Konsolen sind von der neuen Trial leider ausgeschlossen.

Falls ihr jedoch gerne zu Maus und Tastatur greift, könnt ihr völlig kostenlos in die Welt des Action-Rollenspiels anlässlich der neuen Saison einsteigen. Was ihr darin unternehmt, liegt ganz an euch, wobei es eine wichtige Einschränkung gibt. Die kostenlose Version erlaubt es auch nur, maximal Stufe 25 zu erreichen. Die komplette Kampagne könnt ihr somit nicht durchspielen.

Lesetipp: Kommt Diablo 4 auf die Nintendo Switch 2? Ganz unwahrscheinlich ist das nicht.

Falls ihr übrigens bereits Diablo 4, aber noch nicht die Erweiterung Vessel of Hatred besitzt, dürft ihr euch ebenso über das Kostenlos-Event freuen: Ebenfalls bis zum 28. Januar erlaubt es Blizzard allen Spieler*innen, die neue Klasse Geistgeborene auszuprobieren. Somit könnt ihr einmal alle Stärken und Schwächen des erst im letzten Jahr hinzugefügten Vertreters selbst kennenlernen.

Was bietet Season 7 von Diablo 4?

Falls ihr nach der Testphase Gefallen an Diablo 4 gefunden habt, könnt ihr das Action-Rollenspiel im Battle.net mit bis zu 40 Prozent Rabatt erwerben. Dann sind auch die Einschränkungen der Trial logischerweise aufgehoben, wodurch ihr alle Inhalte nutzen könnt.

Mit der Saison 7 von Diablo 4 gibt es sogar ein paar Neuerungen. Saisonal geht es dieses Mal um Hexenmächte, die eure Fähigkeiten noch weiter verstärken. Dafür müsst ihr jedoch zuvor Ruhelose Fäulnis aufsammeln, die anschließend in einem Hexenzirkel eingetauscht wird. Außerdem gibt es endlich die langersehnte Rüstkammer, über die ihr schnell zwischen verschiedenen gespeicherten Builds wechseln könnt.

Darüber hinaus erweitert Blizzard die Welt um neue Kopfgeldaufträge, okkulte Edelsteine, Items und Runen (nur für Besitzer von Vessel of Hatred). Gestartet ist die Saison am Abend des 21. Januar, weshalb derzeit die beste Gelegenheit ist, um in Diablo 4 einzusteigen. Alternativ schaltet ihr am 23. Januar bei der Xbox Developer Direct ein, um zu sehen, was der Blizzard-Publisher zukünftig veröffentlicht.

Quelle: Battle.net