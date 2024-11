Diesen Fallout-Fan kennen wir alle: Rolle in Bethesdas Blockbuster bleibt unvergessen

Vor fast genau einem Jahr ist Matthew Perry verstorben. Der vor allem für seine Paraderolle als Chandler Bing in der Erfolgs-Sitcom Friends bekannte Schauspieler kämpfte die größte Zeit seines Lebens gegen eine ernstzunehmende Alkohol- und Medikamentensucht. Im Alter von 54 Jahren verstarb der, auch durch die Kriminalkomödien „Keine halben Sachen“ mit Schauspielkollege Bruce Willis bekanntgewordene, Künstler – genauer am 28. Oktober 2023. Was nicht jeder Friends-Fan weiß: Perry war leidenschaftlicher Fallout-Spieler.

Genauer: Fallout 3 hatte es Perry angetan. Eine Hingabe für ein Computerspiel, die später bei Fallout New Vegas zu Perrys eigenem In-Game-Charakter geführt hat. Ein Charakter, an den sich Anhänger*innen von Fallout und Matthew Perry bis heute erinnern.

Wie ist Matthew Perry zu seiner Rolle in Fallout New Vegas gekommen?

Seine Liebe für Fallout 3 teilte Perry im April 2009 in einer im US-Fernsehen bekannten Talkshow. Er erzählte dem Publikum: „Ich habe dieses Videospiel so oft gespielt, dass ich meine Hand verletzt habe. Ich musste zu einem Handarzt gehen, mir Spritzen in die Hand geben lassen, weil ich dieses Videospiel so sehr liebe. Das Spiel heißt Fallout 3.“ Um den Verdacht, er könnte aufgrund eines Werbevertrags über das Rollenspiel, sprechen, ergänzte Perry: „Ich habe überhaupt nichts mit diesem Spiel zu tun, ich liebe es einfach.“

Augenzwinkernd sprach er davon, an Fallout 3 bereite es ihm Freude „herumzulaufen und Dinge zu töten“. In einem Making-of-Video zu Fallout New Vegas erklärt er differenzierter, was ihn persönlich an Fallout faszinierte. Er sagt: „Fallout ist größer und intelligenter als jedes andere Spiel, das ich bislang gespielt habe. Du kannst unglaublich viele Sachen machen.“ Darüber hinaus geht Perry darauf ein, wie ihn Fallout vor allem in seinen Bann zieht – etwas, was wohl unzählige Spieler*innen weltweit nachfühlen können: „[…] die gigantische Spielwelt, die endlos erscheint“, sagt er.

Im selben Video ergänzt Matthew Perry dann noch ihn der für ihn typischen Matthew-Perry-Art, er sei trotz seiner Leidenschaft für Fallout „noch auf Dates gegangen und so“. Seine öffentlich mitgeteilte Liebe für Fallout hatte er dann sehr wahrscheinlich seine Sprecherrolle in Fallout New Vegas zu verdanken. Das von Obsidian Entertainment (The Outer Worlds, Avowed) entwickelte und 2010 veröffentlichte Rollenspiel, wird unter Fans als eines der besten Fallout-Spiele gehandelt – wenn nicht sogar das Beste.

In diesem etwas mehr als dreiminütigen YouTube-Video wird Perrys Liaison mit Fallout nochmal liebevoll zusammengefasst.

Wen spielt Matthew Perry in Fallout New Vegas?

Übrigens: Auch die zweite Staffel der Streaming-Serie dürfte stark von New Vegas inspiriert sein, wie die Schöpfer*innen von Amazons Fallout angedeutet haben. Jedenfalls in Fallout: New Vegas ist Matthew Perry bis heute prägnant als Sprecher von Benny in Erinnerung geblieben. Benny ist ein Anführer der Stadt New Vegas und ein großer Antagonist. So schön die Tatsache ist, dass ein (wohlgemerkt weltbekannter) Fan wie Matthew Perry seine Passion für Fallout in eine eigene In-Game-Rolle übertragen konnte, so traurig ist ein anderer Umstand.

Hinweis: Dieses Video gibt euch eine kurze Kostprobe davon, wie der Schauspieler dem Benny Leben eingehaucht hat.

Matthew Perry hat niemals die Fallout-Serie gesehen; ob Joey Tribbianis Busenkumpel die Amazon-Serie gefallen hätte, werden wir niemals erfahren. Und dennoch: Perry hat mit seiner Schauspielerei Millionen Menschen zum Lachen gebracht – und auch die Fallout-Community hat den Mann fest in ihr Herz geschlossen.

